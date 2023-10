Ha ezt látja a banánon, ne vegye meg! Több vásárlónak is horrorisztikus élményben volt része

Facebook-csoportban figyelmeztette a vásárlókat egy brit férfi, hogy ne vásároljanak olyan banánt, amelyen apró fehér foltok vannak, mivel azok akár rovarfészkeket is tartalmazhatnak.

‘Do not eat!’: Man issues a TERRIFYING warning about tiny dots found on bananas https://t.co/XumxIHl79l pic.twitter.com/zaCOduFnEX

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 10, 2023