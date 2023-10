Több nyugati országban is voltak Izrael-, illetve zsidóellenes megmozdulások

A Samidoun palesztin radikális nemzetközi hálózat németországi ága a hétvégén megmozdulást tartott Berlin-Neuköllnben, és ezen ünnepelte a Hamász Izrael elleni támadását. A szervezet hétfő este az észak-rajna- vesztfáliai Duisburgban is tartott egy hasonló demonstrációt, amelyen amelyen száz-száztíz fő vett részt. Ezzel egy időben a zsidó állam melletti szolidaritás jegyében mintegy hatvanan gyűltek össze a közelben. A tüntetők és az ellentüntetők között összecsapások törtek ki Duisburgban, továbbá a Samidoun követőinek részéről néhányan a helyszínt biztosító rendőrökre – illetve a rendőrség közlése alapján a Die Welt című lap forgatócsoportjára – is rátámadtak.

A beszámolók szerint csak a komoly hatósági jelenlétnek volt köszönhető, hogy a helyzet nem vált tömeges incidenssé. A hatóságok két palesztinpárti tüntetőt őrizetbe vettek, kedden pedig a német hatóságok letartóztatták Masaab Abu Attát, a Samidoun németországi csoportjának egyik tagját.

A Samidoun szerdára is hirdetett egy demonstrációt, ismét Berlin-Nauköllnbe, 250 fő részvételével. A szervezet hasonló demonstrációit tavasszal betiltotta a rendőrség, mert azokon lázító és antiszemita jelszavak, erőszakos kitörések és az erőszak dicsőítése voltak várhatók.

We stand here together and emphasize our values like democracy, freedom and peace.

But just a few hundred meters from here, Samidoun is handing out candy – publicly celebrating the murder of Israeli civilians.

This must not be allowed! Now Berlin must wake up, so that Samidoun… pic.twitter.com/iqpVshxyXN

— Ambassador Ron Prosor (@Ron_Prosor) October 9, 2023