Milliókat nyerhet, akinek videós bizonyítéka van a földönkívüliek létezéséről

Szokatlan pályázatot hirdetett az Amazon egyik leányvállalata: annak, akinek a kapucsengő-kamerája megcáfolhatatlan felvételt készít egy idegenről vagy egyértelmű ufójelenségről, most milliomos lehet.

Ha eddig nem lepték el a közösségi oldalakat a feltételezett ufóvideók, akkor most igazi dömping várható, hiszen a Ring vállalat egymillió dolláros (367 millió forint) díjat ajánl fel annak, aki kézzelfogható bizonyítékot mutat be arról, hogy az idegenek köztünk járnak – írja a New York Post.

Amazon offers $1M prize for Ring video proof of aliens and UFOs https://t.co/KSwzRTisa9 pic.twitter.com/kIe4SMUnQk — New York Post (@nypost) October 5, 2023

Az Amazon tulajdonában lévő, intelligens otthoni biztonsági eszközöket gyártó cég közölte, hogy komoly pénzjutalmat ad annak, aki a kapucsengője kamerájával tudományos bizonyítékot rögzít a földön kívüli életről.

„Az új észlelések és az esetlegesen újonnan felbukkanó bizonyítékok igazolhatják, hogy a Föld légkörén túl is létezhetnek életformák, és fennáll a lehetősége annak, hogy a földön kívüli tevékenység éppen közvetlen az ön bejárati ajtaja előtt zajlik”

– írta a Ring vállalat felhívásában, amelyben arra kéri a felhasználókat, hogy küldjék el az megmagyarázhatatlan dolgot rögzítő videóikat a weboldalukra, melyeket egytől egyig egy űr- és ufószakértő fog megvizsgálni.

Tekintettel arra, hogy a NASA és a SETI (célja a földön kívüli intelligens élet felfedezése) évtizedek óta kutat idegen élet után, kicsi az esélye, hogy bárki is nyerjen, de kétségtelen, hogy az akció óriási tömegeket mozgat meg, hiszen egyre nagyobb az ufók körüli őrület.

Júliusban David Grusch volt hírszerzési tisztviselő egy kongresszusi meghallgatáson beszélt arról a közel 650 különböző megmagyarázhatatlan esetről, amelyet az elmúlt évtizedekben vizsgált a kormány, bár ezekre az úgynevezett lezuhant azonosítatlan anomális jelenségekre azóta sem találtak választ.

A NASA múlt hónapban közzétett, a megmagyarázhatatlan légi jelenségekről szóló jelentése azonban nem talált bizonyítékot arra, hogy a több száz megmagyarázhatatlan észlelés mögött földönkívüliek állnának, de nem zárta ki ennek lehetőségét.