Michael Jordan tarolt az őszi tökfesztiválon

1247 kilós tököt termesztett egy minnesotai férfi, ezzel pedig új világrekordot állított fel.

Defending champion Travis Gienger set a new world record with his 2749-pound monstrous, mind-blowing gourd to dominate today’s 50th Safeway World Championship Pumpkin Weigh-Off in Half Moon Bay CA. He pocketed $30,000. The beast will be the star of this weekend’s Pumpkin Festival pic.twitter.com/fgzVh2BlZh

— Half Moon Bay Art & Pumpkin Festival (@HMBPumpkinFest) October 9, 2023