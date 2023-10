Josep Borrell: A palesztinoknak megítélt támogatások folyósításának folytatódnia kell

A Palesztin Hatóság számára megítélt támogatások folyósításának folytatódnia kell, ezen felül biztosítani kell, hogy az Európai Unió segítsége nincs semmilyen összefüggésben a terrorizmus támogatásával – jelentette ki Josep Borrell kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós biztos az ománi fővárosban, Maszkátban, a tagállami külügyminiszterek nemhivatalos tanácskozását követően kedden.

Josep Borrell újságíróknak nyilatkozva közölte, hogy az Európai Unió tagállamainak túlnyomó többsége elutasítja a Palesztin Hatóságnak szánt pénzügyi támogatások kifizetéseinek ideiglenes befagyasztását.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelte: „csak két-három” uniós tagország látja úgy, hogy fel kellene függeszteni a palesztinoknak nyújtott pénzügyi támogatásokat. Ezért csak a támogatások felülvizsgálatára van szükség, a kifizetések ideiglenes felfüggesztésére nem – közölte Borrell, majd hozzátette: az Európai Uniónak fel kell gyorsítania a tragédia érintettjeinek járó humanitárius segítségnyújtást.

Várhelyi Olivér bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős uniós biztos az X közösségi oldalon közzétett hétfő délutáni bejegyzésében jelentette be, hogy az Európai Bizottság felülvizsgálja a palesztinoknak nyújtott fejlesztési portfólióját, s az azzal összefüggő kifizetéseket felfüggeszti.

Kapcsolódó tartalom

Az Európai Bizottság hétfőn este hivatalos sajtóközleményben tájékoztatott a palesztinoknak nyújtott pénzügyi támogatás sürgős felülvizsgálatáról. A felülvizsgálat célja annak biztosítása, hogy az uniós finanszírozás közvetve „se tegye lehetővé egyetlen terrorista szervezet számára sem, hogy Izrael elleni támadásokat hajtson végre”. Mint közölték, a testület azt is meg fogja vizsgálni, hogy a megváltozott helyszíni körülmények fényében szükség van-e a palesztin lakosságnak és a Palesztin Hatóságnak nyújtott támogatási programok kiigazítására. A bizottság szerint ez a felülvizsgálat nem érinti az európai polgári védelmi és humanitárius segítségnyújtási műveletek (ECHO) keretében nyújtott humanitárius segítségnyújtást.

Josep Borrell kedd esti sajtótájékoztatóján kijelentette: hiba lenne a Palesztin Hatóságnak nyújtott támogatási források befagyasztása, az csak segítené a Hamász radikális palesztin szervezet megerősödését és rontaná az arab világgal ápolt kapcsolatokat.

Kapcsolódó tartalom

Közölte azt is, hogy a tagállamok elítélik az erőszakot, bárki is kövesse el azt. Elismerik Izrael jogát az önvédelemhez, ugyanakkor felszólítanak a humanitárius jog betartására és arra, hogy ne vágják el a gázai civil lakosságot a víz- és áramellátástól. Felszólítanak továbbá a humanitárius folyósók szavatolására is, hogy a bombázások elől menekülő lakosság biztonságban el tudja hagyni a területet – mondta az uniós főképviselő.

Beszélt arról is, hogy az EU-nak meg kell erősítenie együttműködését az arab világgal, valamint dolgoznia kell az arab béketerv életre keltésén, összefogásban az Arab Liga országaival. Egyértelművé kell tenni, hogy a palesztinok bevonásával létrehozott békére van szükség az erőszak megismétlődésének elkerülésére – húzta alá.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelte: az EU különbséget tesz a palesztinok, a Palesztin Hatóság és a Hamász között. Utóbbit terrorszervezetnek tartja és nem keres vele kapcsolatot, a Palesztin Hatóság ugyanakkor az EU partnere – húzta alá. Borrell továbbá óva intett az általánosítástól és azt mondta, minden palesztin ember terrorizmussal való vádolása, ahogy a támogatások esetleges felfüggesztése is, gátolja a békefolyamatokat és hátráltatja a humanitárius segítségnyújtást.