Brit külügyminiszter: A brit zsidóság biztonsága elsődleges fontosságú

Cleverly a BBC közszolgálati televízió keddi hírműsorában kijelentette: a történelem már megmutatta, hogy bármilyen közel-keleti fejlemény után a brit zsidóság is az ellenséges indulatok célkeresztjébe kerül, „teljesen megengedhetetlen módon”.

A külügyminiszter elmondta azt is, hogy a brit zsidó közösség biztonsága volt az egyik fő témája a kormány rendkívüli események idején összehívott tanácskozó testületének (COBRA) előző napi ülésén, amelyen Rishi Sunak kormányfő elnökölt.

Cleverly szerint Suella Braverman belügyminiszter is „rendkívül erőteljes érzéseket” táplál a brit zsidó közösség biztonságának kérdésében, és máris „akcióba lendült” ennek érdekében.

A brit belügyminisztérium keddi ismertetése szerint Braverman levélben szólította fel az angliai és a walesi rendőrkapitányságok parancsnokait a járőrözés fokozására és rendbontások megakadályozására a zsidó közösségek lakóhelyein.

„Nincs helye a brit utcákon olyan demonstrációknak, konvojoknak és zászlólobogtatásoknak, amelyeknek célja a terrorizmus dicsőítése, vagy a zsidó közösség zaklatása” – áll a brit belügyminiszter keddi felhívásában.

A 300 ezres brit zsidóság védelmére alakult biztonsági tanácsadó szervezet, a Community Security Trust (CST) szintén hangsúlyozta közleményében, hogy a múltbeli tapasztalatok alapján biztosra vehető az antiszemita incidensek számának meredek emelkedése Nagy-Britanniában.

A CST éppen ezért részletes tárgyalásokat tartott Suella Braverman belügyminiszterrel, Tom Tugendhattal, a brit belügyminisztérium nemzetbiztonsági ügyekért felelős államtitkárával és számos magas rangú rendőri vezetővel.

The UK stands with Israel in her fight against the barbaric attack by Hamas terrorists.

There is no place on British streets for demonstrations that glorify terrorism.

I am writing to police chiefs urging them to use all their powers to prevent disorder & distress. (1/2) pic.twitter.com/FLCDLDGGmX

