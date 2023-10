Brit belügyminiszter: Félő, hogy megismétlődnek a brit zsidó közösség elleni korábbi atrocitások

Suella Braverman brit belügyminiszter szerint egyértelműen fennáll annak a kockázata, hogy a Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet Izrael elleni támadásának hatására megismétlődnek a brit zsidó közösség elleni korábbi atrocitások.

A brit belügyminisztérium kedd esti ismertetése szerint Braverman levelet intézett az angliai és a walesi rendőrkapitányságok parancsnokaihoz, kifejtve: a szomorú tapasztalatok arra vallanak, hogy valahányszor Izraelt támadás éri, az iszlamisták és más rasszisták a jogos izraeli védelmi intézkedéseket használják ürügyként arra, hogy gyűlöletet szítsanak a brit zsidók ellen és fokozott félelmet keltsenek a zsidó közösségeken belül.

A múltban ennek megnyilvánulásai közé tartoztak a zsidó üzleti vállalkozások elleni vandál cselekmények, az emlékhelyek és a vallási intézmények meggyalázása, a zsidók ellen elkövetett fizikai és verbális utcai támadások, a zsidó lakónegyedeken antiszemita gyalázkodás közepette keresztülhajtó autókonvojok, valamint az online felületeken megjelenő antiszemita megnyilvánulások elszaporodása – áll a brit belügyminiszter keddi levelében.

Suella Braverman leszögezi: nyilvánvaló annak a kockázata, hogy a mostani izraeli-palesztin konfliktus hatására ezek a jelenségek megismétlődhetnek.

A belügyminiszter szerint az izraeli civilek lemészárlása, idősek, nők és gyerekek túszul ejtése nyomán könnyű belátni, hogy milyen elborzasztó hatást gyakorolhat a zsidó közösségekre a Hamász terrorszervezet jelvényeinek, zászlainak nyilvános használata.

Braverman mindezek alapján kérte a rendőrségi vezetőkhöz intézett keddi levelében, hogy a rendőri állomány figyelje az ilyen potenciális kihágásokat és álljon készen a közbelépésre.

A brit belügyminiszter hangsúlyozta: nem csupán a Hamászt támogató jelképek és jelszavak adnak okot aggodalomra. Braverman éppen ezért annak megfontolására is ösztönözte levelében a rendőri vezetőket, hogy a „From the river to the sea, Palestine will be free” (A folyótól a tengerbe, és Palesztina szabad lesz) jelmondat skandálása nem tekinthető-e az Izrael megsemmisítését célzó, erőszakcselekmények végrehajtására irányuló szándék kifejezésének, illetve a közrend rasszista indíttatású megzavarásának.

A brit belügyminiszter által idézett, Izrael-ellenes tüntetéseken elhangzott jelmondat arra utal, hogy az e szöveget skandálók szerint az izraeli zsidó lakosságot ki kell szorítani a Jordán folyó és a Földközi-tenger közötti területről.

A rendőrfőnökökhöz intézett keddi levelében Suella Braverman hangsúlyozza: akár a palesztin zászló más körülmények között törvényesnek minősülő lobogtatása is törvénysértőnek bizonyulhat, ha a lobogót a terrorizmus dicsőítésének szándékával használják.

A belügyminiszter kérte a rendőri vezetőket: figyeljék azt is, hogy az Izrael-ellenes demonstrációkon nem tűnnek-e fel olyan jelképek, mint például a horogkereszt.