Kiterjedhet a háború – Izraelben attól tartanak, újabb front nyílhat az északi határon

Kimenekítették az izraeli hatóságok a gázai határ melletti települések életben maradt lakóit. Az izraeli hadsereg azt is bejelentette, hogy több tucat terroristát öltek meg a határ menti izraeli területeken. A Hamász terroristái a rakétatámadások után szombaton törtek be az országba, ahol válogatás nélkül gyilkolni kezdték az ott lévőket, sokakat pedig túszként elhurcoltak. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt mondta: a Gázát irányító iszlamista szervezet elleni akció éppen csak elkezdődött, amit pedig a következő napokban tesznek az ellenséggel, azt generációk emlegetik majd.

Szétlőtt, kiégett járművek, lerombolt otthonok – ennyi maradt a Szderót közelében fekvő Kfar Aza kibucból. A nagyjából nyolcszáz fős közösséget szombat reggel rohanták le a Hamász fegyveresei. Az izraeli hadsereg kedden engedélyt adott a külföldi újságíróknak, hogy felvételeket készítsenek a helyszínen, ahol legalább hetven embert gyilkoltak meg a terroristák.

Az átmeneti szállásra menekített túlélők még mindig a sokk hatása alatt vannak.

„Minden házba berontottak. Akit nem tudtak kirángatni a biztonsági szobából, arra rágyújtották az épületet. Kisgyerek, idős ember, senki nem volt biztonságban.

Az első áldozat egy 90 éves néni volt, akit saját verandáján lőttek agyon”

– mondta egy fiatalember.

Több mint száz áldozat földi maradványait találták meg a mentőalakulatok a Gázai övezet határánál fekvő Beeri kibuc területén. Az iszlamisták a közösség nagyon sok tagját túszul ejtették.

Újabb megrázó felvételek kerültek elő a Negev-sivatagi vérengzésről is. Egy autó fedélzeti kamerája rögzítette, ahogyan a fegyveresek elhurcolnak egy szemmel láthatóan sérült férfit. A túlélők beszámolója szerint

a Gáza felől járművekkel érkező terroristák valósággal vadásztak a szabadtéri fesztivál résztvevőire, tüzet nyitottak a menekülőkre, és sokukat elhurcolták.

Már kétszázhatvan áldozat holttestét találták meg a helyszínen, közülük sokan külföldiek.

Az izraeli hadsereg mostanra teljes hosszában hermetikusan lezárta a Gázai övezet határát.

„Az hadsereg teljes mértékben ellenőrzése alá vonta a Gáza körüli területeket. Az elmúlt éjszaka már nem szivárogtak át terroristák az övezet határán. Néhány elszigetelt incidens előfordult, amikor katonáink tűzharcba keveredtek az izraeli területen rejtőzködő fegyveresekkel” – közölte kedden az izraeli hadsereg szóvivője.

Közben folytatódnak a megtorló légicsapások: az elmúlt éjszaka

az izraeli légierő 200 célpontot bombázott Gázában.

Palesztin források szerint a támadásokban már több százan haltak meg, és tízezrével maradtak hajlék nélkül az emberek a sűrűn lakott övezetben. Sokan az egyiptomi határon lévő Rafah felé vették az irányt, mivel ez maradt az egyetlen olyan átkelő, ahol még ki lehet jutni Gázából. Ám a légicsapások miatt kedd reggel ezt is lezárták, az egyiptomi hatóságok pedig szigorúan korlátozzák az átlépők számát.

„Mi az al-Shifa kórház mellett kerestünk menedéket. Most biztonságosnak tűnik, de ki tudja, mit hoz a jövő. Itt alszunk a puszta földön, nincs hová mennünk” – panaszolta egy gázai férfi.

Kedden ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák Tel-Avivban és több dél-izraeli településen. Újabb rakéták hullottak Askelónra is, miután napközben a Hamász és az izraeli hadsereg is figyelmeztette az ott élőket a közelgő támadásra.

Kedden újabb csapatszállító járművek, harckocsik és páncélozott katonai járművek érkeztek a Gázai övezet határára. Sajtóinformációk szerint a hadsereg 360 ezer tartalékost mozgósított, ám arról egyelőre nincs hír, terveznek-e szárazföldi műveletet az övezetben. A Hamász egyik magas rangú tisztségviselője egy interjúban arról beszélt, hogy

a terrorszervezetnek csak Gázában 40 ezer fegyverese van,

miközben a mostani akcióban alig több mint kétezren vettek részt.

Az iszlamista szervezet vezetője közben bejelentette, hogy a Gázába hurcolt izraeli túszok sorsáról csak azután tárgyalnak, ha véget ért a háború.

„Délután folyamatos légitámadások voltak, ezerre nőtt az áldozatok hivatalos száma, de ez a szám várhatóan tovább fog emelkedni. Az egyik újabb fejlemény, hogy északon, a libanoni határnál is harcok indultak. Izraelben folyamatosan attól tartanak, hogy egy újabb front is nyílhat az északi határon” – számolt be róla Shiri Zsuzsa, az M1 jeruzsálemi tudósítója.

Nemzeti vészhelyzeti egységkormány megalakítására kapott megbízást a miniszterelnök, Benjámin Netanjahu. Ezzel kapcsolatban Shiri Zsuzsa elmondta:

„A legnagyobb kérdés, hogy mit határoznak meg a háború céljaként. Pillanatnyilag több különböző dologról szó van, többek közt a bosszúról, a Hamász felszámolásáról. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy része lesz-e a túszok esetleges kiszabadítása, hiszen egészen másképp harcolnak akkor, ha figyelembe kell venni, hogy túszok életéről is szó van, és egészen más intenzitással dúlhatnak a csaták és légicsapások a Gázai övezetben, ha nem határozzák meg a túszok hazahozását, mint a háború célját. Ez viszont nagyban függ attól, hogy miféle kormány lesz” – fogalmazott.

Kiemelt kép: Izraeli katonák 2023. október 10-én. (Fotó: EPA/ATEF SAFADI)