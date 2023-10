Légihidat létesít állampolgárai kimenekítésére Lengyelország

Lengyelország légihidat létesít Izraelből Kréta szigetén keresztül állampolgárainak kimenekítésére – jelentette be hétfőn Mariusz Blaszczak nemzetvédelmi miniszter.

A tárcavezető az X közösségi felületen azt írta, hogy az Izraelben tartózkodó lengyeleket katonai repülőgépekkel szállítják Krétára, ahonnan polgári gépekkel viszik őket tovább Lengyelországba.

Kapcsolódó tartalom

A légihíd célja, hogy minél gyorsabban minél több lengyel turisták menekítsenek ki Izraelből – mondta el a miniszter később egy vidéki sajtóértekezletén.

Lengyelország vasárnap, a radikális iszlamista Hamász szombati támadását követően indította el állampolgárai kimenekítését Izraelből. A közvetlenül Lengyelországba történő evakuálásról Blaszczak hétfő délelőtt elmondta: két C-130 Hercules típusú katonai személyszállító repülőgép fedélzetén hétfőn reggel több mint 120 ember tért haza, előtte egy Boeing B737 típusú katonai géppel is Lengyelországba szállítottak több lengyelt. Összesen több mint 250 emberről van szó.

A negyedik katonai gép már leszállt Tel-Avivban – tudatta Blaszczak hétfő délután.

Kapcsolódó tartalom

Pawel Jablonski külügyminiszter-helyettes hétfő délelőtt újságíróknak nyilatkozva elmondta: vasárnapig több mint kétezer, Izraelben rövid vagy hosszú távon tartózkodó, távozni szándékozó lengyel állampolgár jelentkezett.

Varsó első körben azoknak nyújt segítséget, akik a megszüntetett menetrend szerinti légijáratokkal tértek volna vissza, később az Izraelben élő lengyel vagy kettős állampolgárságú személyekre is sor kerül – mondta Jablonski. Jelezte: szabad kapacitásoktól függően Lengyelország más államok állampolgárainak kimenekítését is segíti, az evakuációról az európai uniós partnerekkel is egyeztetnek.

Kapcsolódó tartalom

Andrzej Adamczyk infrastrukturális miniszter hétfőn egy rádióinterjúban elmondta: kora ősszel számos lengyel zarándok szokott a Szentföldre utazni, általában a katolikus egyházzal együttműködő utazási irodák szervezésében. A lengyel kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy hazahozza a zarándokokat – hangsúlyozta Adamczyk.

A lengyel püspöki konferencia keretében működő turisztikai, zarándok- és migrációügyi tanács is bejelentette segítségét az Izraelben tartózkodó zarándokok hazahozatalában.