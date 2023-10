„Egy ismerősöm szüleit lelőtték” – félelem és kétségbeesés uralkodik Izraelben az ott élő magyarok szerint

Újabb Izraelben élő magyarral sikerült felvennie a kapcsolatot az M1-nek. Szegedi Dániel Jeruzsálemben él feleségével és három gyermekével. Azt mondta: az iszlamista terrortámadás mindenkit váratlanul ért, félelem és kétségbeesés uralkodik az országban.

Tragikus órákon van túl Izrael és nem tudni, milyen borzalmak jönnek még. Félelem és kétségbeesés uralkodik – erről beszélt ez a Jeruzsálemben élő magyar férfi a Híradónak.

„Van egy ismerősöm, akinek a szüleit lelőtték” – mondta.

Őt is megrendítették a történtek, időseket és kisgyermekeket mészároltak le. Feleségének öccse a családjával a gázai övezet mellett lakik. Azon a területen, amelyet lerohantak a palesztin terroristák. Életük csak a szerencsén múlott.

„Terroristák voltak bent a lakásukban. Be tudtak úgy zárkózni végülis, hogy nem érték el őket, de felgyújtották az egész lakást, házról-házra mentek át és lelőtték így egyszerűen az embereket. Nagyon, nagyon brutális támadás” – fogalmazott Szegedi Dániel.

A háromgyermekes édesapa azt mondja: felesége és lányai is nagyon megijedtek. Folyamatosan zúgnak a légvédelmi szirénák a fővárosban, és a rakéták hangjait is hallani.

A Hamász terroristái megbújtak az országban és bármikor támadhatnak. De az is félő, hogy az Izraelben élő arabok is csatlakoznak hozzájuk – mondja Szegedi Dániel, aki szerint a háború kitörése mindenkit váratlanul ért. Tartalékos katonaként őt is bármikor behívhatják a hadseregbe.

„Van a félelem és hát ugye mondom az a legszomorúbb, hogy nem nagyon tudjuk mi lesz, annyira kilátástalan még így a helyzet. Mert mondom hát ez akkora meglepetés volt, senki nem volt erre felkészülve, a kormány az utóbbi néhány hónapban mindig azzal dicsekedett végülis, hogy a Hamásznak semmi, nem akarnak megtámadni minket” – tette hozzá.

De nem így történt. Az iszlamista terroristák kegyetlen támadást indítottak Izrael ellen.

Mint ismert korábban is megszólalt több magyar az M1 Híradónak, akik a közel-keleti országban tapasztalható háborús állapotokról számoltak be. Azt mondták: jól vannak, de borzalmas állapotok uralkodnak és nagyon megijedtek. Ha megszólalnak a szirénák, azonnal óvóhelyre kell menekülniük.

Varga Ferenc a legkritikusabb területen, a gázai övezet mellett, Askelónban él családjával. Több rakéta is az otthonuk közvetlen közelében csapódott be. Csak a szerencsén múlott, hogy nem esett bajuk.

„A becsapódásoknál az egész ház megremegett és mozgott, tehát érzékelhető volt, hogy a rakéta károkat okozott. Most a munkahelyemre tartok a 4-es főúton, ami a tengerparttal párthuzamos. Mindenhol csak a rendőrségi és katonai torlaszokon keresztül lehet átjutni, ami nem meglepő, hiszen a mostani támadás során a terroristacsoportok áttörték a határkerítést is" – mondta.

Egy Izraelben élő magyar édesanya pedig arról számolt be, hogyan ébredt a szirénák hangjára szombat hajnalban és hogyan hallgatta otthonában lévő betonbunkerében, ahogy a Vaskupola hatástalanítja a Hamász rakétáit.

