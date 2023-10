Barátokat és ismerősöket veszítettek el az Izraelben élő magyarok – egy hatgyermekes férfi mentős barátját munka közben lőtték le

Újabb, Izraelben élő magyarokat sikerült elérniük az M1 riportereinek. Egy hatgyermekes édesapa arról számolt be, hogy több barátjukat és ismerősüket veszítették el az elmúlt napokban. A férfi mentőtisztként dolgozik. Azt mondja: egyik kollégáját munka közben lőtték le, amikor éppen egy sebesült segítségére sietett.

Kfar Maimon település nyolc kilométerre van Gázától. Itt él Hirschberg Eli hatgyermekes édesapa, aki 18 éves korában költözött Magyarországról Izraelbe. Jelenleg mentőtisztként dolgozik.

A magyar származású féri azt mondja: embert próbáló napokon vannak túl. Hat fiával és feleségével élnek a veszélyzónától, Gázától néhány kilométerre. Családtagjai már elhagyták otthonukat és a nagyszülőkhöz, Jeruzsálembe menekültek.

Több ismerősük is meghalt a konfliktusban.

A mentőtisztként dolgozó férfi nap mint nap ki van téve a háborús konfliktus veszélyeinek. Nem szabad kimenniük az utcákra, be kell zárkózniuk otthonaikba.

Azt mondja: váratlanul ért mindenkit az offenzíva. Rengeteg ember áldozatául esett a terroristák kegyetlen mészárlásainak. „Valószínűleg titkos járatokat fúrtak ki a föld alatt, és továbbra is folynak ott a harcok, és ezért aztán még mindig nem sikerült feltárni a sok borzalmat, ami ott történt. Két ismerősöm ott halt meg, egy barátom, aki a mentőszolgálatnál dolgozott, és egy barátom, aki útban volt megmenteni valakit, de útközben lelőtték. És a legjobb barátomnak a fia, aki magas rangú parancsnok volt a katonaságban, és úton volt, amikor elkezdtek lőni rá az út mentén” – mondta a magyar származású férfi az M1-nek.

De nemcsak a Gázához közeli területeken uralkodik a félelem és a kétségbeesés. Jeruzsálemben is folyamatosan zúgnak a légvédelmi szirénák, és a rakéták hangját is lehet hallani.

Korda Judith több tíz éve él Jeruzsálemben. Évek óta idegenvezetőként dolgozik a fővárosban. „Rengeteg ember meghalt, fiatalok, Izrael számára ez borzasztó, én itt élek több mint negyven éve, ilyen helyzet nem volt soha” – mondta Korda Judith.

A magyar származású nő most Tel-Avivba megy a lányához és az unokáihoz. Unokái közül egyik az izraeli hadseregben szolgál, nagyon aggódik miatta.

„Lehetetlen elhinni, ami történt. Amikor mondták, hogy mennyi és mennyi halott van az utcán meg mindenütt, én nem tudtam elhinni” – tette hozzá.

Az asszony azt mondja: hihetetlen ami történt, és az lenne a legfontosabb, hogy minél hamarabb béke legyen az országban.

„Mindenkinek attól függ a biztonsága, hogy milyen messzire laknak a veszélyeztetett övezetektől. Ma már elkezdődtek harcok északon is, az ottani határon is megpróbáltak beszivárogni terroristák. Mindenkinek van védett szobája vagy óvóhelye, ahova el tud menni és ahol biztonságban érezheti magát” – számolt be róla az M1 helyszíni tudósítója.

