Ausztráliában az izraeli zászló színeiben világították ki a nevezetes épületeket

Kék-fehér fényárba merült a sydney-i operaház, a canberrai parlament és a melbourne-i nemzeti galéria épülete is.

Ezzel párhuzamosan Sydney utcáin százak tüntettek a palesztinok mellett, és kifejezték haragjukat az operaház megvilágítása miatt. Sokan palesztin zászlókat lengettek. Egyes transzparenseken „Szabad Palesztina” és „Nemet mondunk a megszállásra” feliratok voltak olvashatók.

Muslim mob appears to be attacking Sydney Opera House with flares after pro-terrorist rally. pic.twitter.com/Bh7EXoO1Dv

— Australian Jewish Association (@AustralianJA) October 9, 2023