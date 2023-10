Izraelből jelentjük: vannak olyan határmenti kibucok és települések, ahová még nem jutott el az izraeli hadsereg

Shiri Zsuzsa, a közmédia jeruzsálemi tudósítója tájékoztatta a háború fejleményeiről az M1 Híradó nézőit.

Shiri Zsuzsa szerint a gázai határ mentén még mindig nem értek véget a harcok.

Újabb fegyveres alakulatok jutottak be Izrael területére, többfelé is zajlanak az összecsapások.

Még mindig nagyon sokan vannak, akik tegnap óta a hadsereg utasításának megfelelően a védett szobáikba bezárkózva várják, hogy kiszabadítsák őket. Vannak olyan határmenti kibucok és települések, ahová még nem jutott el az izraeli hadsereg. A gázai övezetbe elhurcolt túszok száma száz körül jár, de pontosabb számot nem tudunk.

A Hamasz egyik nyilatkozatában azt állította, hogy pontosan ők sem tudják. Katonák mellett civilek, nők és gyerekek is vannak a túszok között. A halottak száma legkevesebb, mint háromszáz, az 1900 sebesült közül sokan súlyos, életveszélyes állapotban vannak. Mindezek közepette a színfalak mögött tárgyalások kezdődtek egy esetleges egység-vészkormány felállításáról, melyben centrista pártok is szerepet kapnának.

Shiri Zsuzsa azt is elmondta: Izraelben nagyon sok magyar él. Az országban az 1990-es öbölháború óta csak olyan épületeket adhatnak át, amelyben van védett szoba. Ez biológiai-, és vegyi támadások, valamint a rakéták ellen is véd. Akik ilyen házakban élnek, azok biztonságban vannak. Az összes szállodának van ilyen szobája, tehát a turisták is biztonságban vannak.

