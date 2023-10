A cseh belügyminiszter kijelentette, országa széles körű támogatottságot akar az uniós migrációs csomag elfogadásához

Csehország azt szeretné, ha széles körű támogatottsággal fogadnák el az európai uniós migrációs csomagot, egy szűk minősített többséggel hozott döntést „nagyon veszélyesnek” tart – jelentette ki Vít Rakusan cseh belügyminiszter az APA osztrák hírügynökségnek Bécsben adott interjújában, amely vasárnap jelent meg.

A tárcavezető szerint a migrációs paktum támogatottsága túl alacsony, és vannak csalódott országok, amelyek becsapva érzik magukat. Hangsúlyozta, hogy Magyarországnak és Lengyelországnak megvannak „a saját okai”, amelyek miatt ellenzik a bevándorlási csomagot.

Rakusan elmondta, kormányától ő sem kapott felhatalmazást arra, hogy olyan szabályozásba egyezzen bele, amely migránsok kötelező elosztását irányozná elő.

Megerősítette azt is, hogy Prága szeretné, ha tovább tárgyalnának a migráció nyomásgyakorlási eszközként való használatának veszélyéről, amivel szerinte Fehéroroszország, illetve Törökország is élt már.

Egyben nyitottnak mutatkozott a tárgyalásokra a lejáró EU-török migrációs megállapodásról.

A cseh belügyminiszter reményét fejezte ki, hogy decemberben döntés születik a belső határellenőrzések nélküli schengeni övezet kiterjesztéséről. Osztrák hivatali partnerével, Gerhard Karnerrel Rakusan megvitatta Ausztria korábbi vétóját, amely Bulgária és Románia schengeni övezethez való csatlakozására vonatkozott. Mint mondta, Csehország szempontjából a két ország készen áll, és „minden feltételt teljesített”.

Rakusan szerint Szófia és Bukarest csatlakozásával „nagyobb biztonságot” tudnak teremteni. Azzal érvelt egyebek között, hogy amennyiben a román rendőrséget nem foglalná le a jelenlegi schengeni határ, akkor nagyobb erőforrásokat tudna átcsoportosítani az uniós külső határra.

Beszélt arról is, hogy Csehország – miután Lengyelország is így tett – lépéskényszerbe került, hogy szerdától határellenőrzéseket vezessen be a Szlovákiával közös határán. „Az Európába érkező migránsok növekvő száma ellenére az idén jelentősen kevesebb volt a Szlovákia felől Csehországba érkezők száma a tavalyihoz képest” – mondta, hozzátéve, hogy a szlovák rendőrséggel is zökkenőmentes volt az együttműködés.