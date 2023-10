Izraeli miniszterelnök: „Háborúban állunk”

„Az ellenség olyan árat fog fizetni, amilyet még soha” – fogalmazott Netanjahu, megjegyezve, hogy tartalék katonák nagyarányú behívásáról döntött.

Az izraeli vezető arra kérte a polgárokat, hogy tartsák be a biztonsági utasításokat.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

“Citizens of Israel,

We are at war, not in an operation or in rounds, but at war. This morning, Hamas launched a murderous surprise attack against the State of Israel and its citizens. We have been in this since the early morning hours. pic.twitter.com/C7YQUviItR

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 7, 2023