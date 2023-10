Izraelben kiadták a hadiállapot-riasztást! Jelenleg is heves harcok dúlnak miután a Hamász rakétatámadást indított, majd elfoglalt tíz izraeli települést

Nagyszabású rakétatámadást indítottak reggel a Gázai övezetből Izrael ellen. Az iszlamista Hamász egységei behatoltak izraeli területekre, katonákat ejtettek túszul és utcai harcokat folytatnak a hadsereg, illetve a helyi biztonsági erők egységeivel. Az izraeli védelmi erők hadiállapot-riasztást adtak ki: behívták a tartalékosokat és megkezdték a hadsereg mobilizálását. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt mondta, az ország háborúban van és Izrael meg fogja nyerni ezt a háborút.

Óriási lángokkal égtek az autók Askelón utcáin, robbanások után rázták meg a dél-izraeli várost. Húszperc alatt ötezer rakétát lőtt ki a Hamász a zsidó államra.

Ennyi rakétát még a híres Vaskupola légvédelmi rakétarendszer sem tudott semlegesíteni. Több robbanótöltet célbatalált: a támadásoknak halálos áldozatai is vannak, több mint százan megsebesültek. A határmenti települések lakosságát arra kérték: maradjanak otthonaikban, a távolabbi területeken pedig mindenkit arra kértek, maradjanak az óvóhelyek közelében.

Még a Gázától több mint ötven kilométerre fekvő Rehovotban is rakéták csapódtak be: gigantikus füstoszlop tornyosult a város fölé. Sajtóértesülések szerint egy társasházat is talál ért.

Hamarosan pedig olyasmi történt, amire évtizedek óta nem volt példa. Palesztin fegyveresek lépték át az izraeli határt. Hamarosan egy sor olyan felvétel látott napvilágot, amin állítólag az látszik, ahogy izraeli katonai járműveket, köztük egy harckocsit, palesztin harcosok vesznek birtokba. A Gázai-övezetet uraló iszlamista szervezet, a Hamász katonai vezetője általános felkelést hirdetett. Felszólított minden palesztint, idézem: „akinek van, ragadjon fegyvert! Fogjatok puskát, baltát, szálljatok autóba. Ma kezdődik a dicső történelem!” – fogalmazott.

A palesztin nők és gyermekek ezalatt menekülőre fogták. A határmenti településekről megindultak a Gázai-övezet központi részei felé, hogy biztonságban legyenek a várható izraeli ellencsapásoktól.

Az izraeli hadsereg kiadta a hadiállapot-riasztást: behívta összes tartalékosát és megkezdte a haderő mobilizálását. A kormány válságtanácskozásra hívta össze a védelmi erők parancsnokait Jeruzsálembe. Hamarosan közölték: megkezdték az ellentámadást, rakétazáport zúdítottak a Gázai-övezetre. A zsidó állam minisztere kijelentette: meg kell nyerni ezt a háborút.

„Óriási hibát követett el a Hamász, amikor háborút indított ellenünk. Katonáink minden fronton felvették a harcot az ellenséggel. Izrael meg fogja nyerni ezt a háborút” – fogalmazott Joáv Gálant védelmi miniszter.

A rég nem látott hevületű erőszakhullám azután szabadult el Izraelben, hogy pénteken összecsaptak az izraeli fegyveresek egy gyászmenettel Ciszjordániában. A palesztinok épp egy társukat gyászolták, akit csak néhány órával korábban egy 19 éves zsidó telepes gyilkolt meg egy Nábluszhoz közeli településen.

Gázában is tiltakoztak. A terület második legerősebb fegyveres szervezete, az Iszlám Dzsihád szervezett demonstrációt. A dzsihádisták vezetője azt mondta: nincs értelme tárgyalni az izraeliekkel. „Azt üzenem a cionista megszállóknak: vezetőink kivégzése ellen fegyveres alakulataink napról-napra erősebbek” – figyelmeztetett az iszlamista vezető.

Az idei a palesztin-izraeli konfliktus egyik legvéresebb éve: a katari Al Jazeera elemzése szerint legkevesebb 247 palesztin, 32 izraeli és két külföldi állampolgár vesztette eddig életét 2023-ban az összecsapásokban és terrortámadásokban, többen, mint a 2021-es válság idején.

Magyarország elítéli az Izraelt ért terrortámadást, elismeri Izrael önvédelemhez fűződő jogát és őszinte együttérzését fejezi ki a veszteségek miatt – írta a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. Szijjártó Péter kiemelte: a nagykövetség munkatársai épségben vannak. Folyamatosan veszik fel a kapcsolatot azokkal a magyarokkal, akik konzuli védelemre regisztráltak. Szijjártó Péter arra kérte az Izraelben tartózkodó magyarokat, hogy baj esetén azonnal forduljanak a magyar nagykövetséghez. Hozzátette:

eddig segélykérés nem érkezett.

A közmédia jeruzsálemi tudósítója, Shiri Zsuzsann, elmondta: reggel hatalmas robbanásokra ébredt.

„Reggel hat óra óta több ezer rakétát lőtt izraeli területre a Hamász. Legkevesebb 22 halottról számolt be az izraeli mentőszolgálat és több, mint ötszáz embert ápolnak kórházakban. Fegyveres katonák hatoltak be izraeli területre és több, mint tíz települést birtokba vettek. Izrael jelenleg harcol, a katonasága megpróbálja felszabadítani az érintett a területeket, de hét település még mindig a kezükön van. A Hamász túszokat is szedett, de azt nem tudni, hogy hányat. A teljes mozgósítás nyomán most újraszervezik az izraeli hadsereget.

A közszolgálati televízió nem zárta ki, annak lehetőségét sem, hogy a Hamász által elfoglalt települések visszafoglalása után, az izraeli hadsereg bevonuljon a gázai övezetbe.

Nem csak a légierő, hanem a szárazföldi csapatok is bevonulhatnak az övezetbe.”

– fogalmazott a tudósító.

Kiemelt kép: MTI/EPA