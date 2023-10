Izraelből jelentjük: Az utcai harcok a végéhez közelednek, de továbbra is több embert tart fogva a Hamász

Már százötven meghaltak az izraeli terrortámadásban, de ez a szám rövid időn belül tovább emelkedhet – mondta vasárnap este az M1 tudósítója jeruzsálemi. Shiri Zsuzsa kiemelte: közben az utcai harcok a végéhez közelednek ugyan, de továbbra is több embert tartanak fogva. A túsztárgyalások jelenleg is zajlanak.

Helyi idő szerint reggel fél hétkor zúdult rakétaeső Izrael déli és középső részére, és palesztin fegyveresek hatoltak be izraeli településekre. A kormány és a védelmi erők szinte azonnal bejelentették a hadiállapotot.

„Rengeteg újabb sebesültet is találtak, akiket most szállítanak el a kórházakba, de továbbra is tart a két túsztárgyalás, Beri kibucban ötven embert a kibuc ebédlőjében tartanak túszul az ottani hamaszosok, ez izraeli terület, egy kibuc, és Ofakimban egy városban, egy lakásban is négy palesztin fegyveres túszul ejtett egy családot, velük is folytak a tárgyalások” – jelentkezett be a helyszínről Shiri Zsuzsa, a közmédia tudósítója.

