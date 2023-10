Szilágyi Péter: Október 6. azt üzeni, hogy a veszteség nem örök, az elbukás nem végleges

1849. október 6-ának az az üzenete, hogy a veszteség nem örök, s az elbukás nem végleges – jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára pénteken a felvidéki Dunaszerdahelyen, ahol beszédet mondott az aradi vértanúk emléknapján tartott megemlékezésen.

A helyettes államtitkár beszédében párhuzamot vont az 1849. október 6-ai események és a hétvégén tartott szlovákiai parlamenti választások eredményei között, amely utóbbin a felvidéki magyar párt, a Szövetség kívül maradt a pozsonyi törvényhozáson. Elmondta: örülni lehet annak, hogy a voksoláson a felvidéki magyarság olyan erőt mutatott fel, amelyet 2010 óta nem sikerült, de szomorkodni lehet azon, hogy sajnos ez a lendület sem bizonyult elégnek a parlamentbe való bejutáshoz.

„A bizakodás és a keserűség idejét éljük egyszerre, hasonló a helyzet, mint 1848-49-el kapcsolatban” – mutatott rá Szilágyi Péter.

Hozzáfűzte: fontos tudni, hogy a 1849-es bukásból később mégis sikerek születtek és most is születhetnek ilyenek. A nemzetpolitikai helyettes államtitkár felidézte: az 1848-as szabadságharc egy újabb alkalom volt a Kárpát-medence népeinek történetében arra, hogy megtanuljanak a hazáért harcolni, kiállni önmagukért és egymásért.

Kijelentette: október 6. azt is tanítja, hogy ha a legnagyobb áldozatot is hozzuk meg, a siker időnként akkor is elmaradhat, egy ideig. A siker elmaradt 1849-ben, mert idő kellett amíg beérett, idő kellett, kitartás, más történelmi helyzet és más taktika – mondta.

„1849. október 6-nak az üzenete az, hogy a veszteség nem örök, az elbukás nem végleges, azt is üzeni, hogy a győzelemhez áldozatokat kell hozni, sőt még inkább ki kell várni, hogy ezek beérjenek” – hangsúlyozta Szilágyi Péter, megjegyezve: a legyőzötteknek is van dicsősége.

A helyettes államtitkár tovább folytatva a történelmi párhuzamot rávilágított: a felvidéki magyarság is csak a következő választásig vesztette el a parlamentbe jutás esélyét. „Ez minden magyarnak veszteség, de nem veszett ügy” – szögezte le Szilágyi Péter.

Hozzátette, hogy október 6. példájából kell erőt meríteni: más helyzet, más taktika és szüntelen kitartás segíthet elérni a győzelmet. A Csallóköz központjának számító városban, a Vámbéry téren tartott megemlékezésen Magyarország pozsonyi külképviseletének diplomatái, a felvidéki magyarság politikai képviseletének képviselői és számos közéleti szereplő is részt vett.