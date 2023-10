Nem tartaná szerencsésnek a kínai autókra kivetett védővámot a BMW pénzügyi igazgatója

A kínai járművekre kivetni tervezett uniós büntetővámokkal szembeni várható ellenlépések hátrányos következményeire figyelmeztetett pénteken Walter Mertl, a BMW pénzügyi igazgatója.

Az ellenlépéseknek valószínűleg jóval nagyobb hatása lenne mint maguknak a büntetővámoknak – mutatott rá, hozzátéve, hogy „ez mindenkit érinteni fog, aki Kínában üzletel”. Történelmi tapasztalatnak nevezte, hogy az egyoldalú vámok gyakorta nem maradnak egyoldalúak és az ellenlépéseknek sokkal nagyobb hatása van. „Az ellenreakció olyan lehet, mint egy bumeráng, amely nagyobb, mint amit eredetileg elképzeltünk” – mondta Mertl.

Az EU Bizottság szerint az európai autóipart a Kínából származó olcsó elektromos autók veszélyeztetik, ezért fontolóra vette dömpingellenes vámok kivetésének lehetőségét. A vizsgálat várhatóan jó egy évig fog tartani. A pekingi kormány élesen bírálta ezt a lépést.

A Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetsége (DIHK) aggodalmát fejezte ki egy kereskedelmi háború miatt, és az autóipar is a szabad kereskedelem mellett érvelt. A BMW és a többi német autógyártó számára Kína most a legfontosabb egységes piac, a BMW az iX3-at onnan exportálja Európába, jövő évtől pedig az elektromos Minit is.

A francia Renault és Stellantis autógyártók viszont a Bernstein Research szakértői szerint az EU lépésének nyertesei lehetnének, mert számukra az enyhítené a piaci versenyt. Ugyanakkor az ellenintézkedéseknek kevésbé lennének kitéve, mivel Kínában alig van üzletük.

Mertl bizakodó a BMW a kínai üzletetét illetően. Az első fél évben az eladások jobban nőttek a piaci átlagnál, és úgy tűnik, hogy a BMW továbbra is az átlag felett fog tudni teljesíteni. „Az európai rendelésállományunk pozitív, különösen az elektromos autók esetében” – mondta a pénzügyi igazgató.

A müncheni székhelyű vállalat nyáron megemelte az eladásokra és az eredményességre vonatkozó előrejelzését. Összességében a BMW globális eladásai a harmadik negyedévben és az első kilenc hónapban valószínűleg több mint öt százalékkal nőttek.

A BMW november elején mutatja be a harmadik negyedévre vonatkozó számait. „Jó számokat fogunk tudni bemutatni” – mondta Mertl.

A kiemelt képünk illusztráció.