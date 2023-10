Az orvosok sem hitték el, amit az idős nő agyában találtak – csoda, hogy életben van

Egy idős orosz asszony egész életében egy három centiméter hosszú tűvel az agyában élt. Az orvosok egy CT-vizsgálat során vették észre az idegen tárgyat.

Russian woman has lived 80 years with needle in her brain, doctors discover https://t.co/qFu8BpPpAa

— Guardian news (@guardiannews) October 4, 2023