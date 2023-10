„Amely nemzet a saját hőseit nem tiszteli, annak nincs jövője”

Minden nemzetnek tisztelnie kell a saját hőseit, mert az nemzet, amely a saját hőseit nem tiszteli, annak nincs jövője – hangsúlyozta Fremond Árpád, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke pénteken Eleméren, Kiss Ernő altábornagy szülővárosában, ahol a 174 évvel ezelőtt mártírhalált halt aradi vértanúkra emlékeztek.

„A délvidéki magyarság igenis tiszteli a hőseit, és nemcsak azért, mert sokan kötődnek ehhez a tájegységhez, hanem azért is, mert nagyon sokunk őse is valamilyen formában részese volt az akkori szabadságharcnak, és az utolsó győztes csata is ebben a térségben, Kishegyesen történt” – húzta alá az MNT elnöke.

„Megtanultuk, hogy minden nemzedéknek meg kell harcolnia a szabadságért. Minden nemzedék számára nagy kihívás a szabadság megőrzése és minden nemzedék legnagyobb feladata újra- és újraépíteni a szabadságot egyéni és közösségi életében egyaránt. Vannak olyan dolgok, amelyek csak rajtunk, a közösségünkön múlnak, mint például az, hogy mi történik velünk abban az országban, amelyben élünk, hogy megmarad-e, lesz a jövőben is erős magyar képviseletünk, és a magyar érdekképviselet képes lesz-e hozzájárulni közösségünk folyamatos megtartásához. Úgy vélem, mi, vajdasági magyarok képesek voltunk és vagyunk erre. A mi szabadságunk, a mi függetlenségünk, a mi erőnk példaértékű az országban élő más nemzetek és a többségi nemzet előtt is” – emelte ki beszédében Fremond Árpád.

A tizenhárom aradi vértanú közül hat kötődik valamilyen módon a Délvidékhez és a volt Jugoszláviához, így számos településen tartanak megemlékezéseket minden évben.

Adán 2011-ben állítottak emlékművet Damjanich Jánosnak, a helyiek csütörtökön ott tisztelegtek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt. Lázár Vilmos Nagybecskereken született, emlékét 2005 óta a Nagybecskereki Székesegyházban emléktábla őrzi, azóta minden évben koszorúzással és hangversennyel emlékeznek a magyar forradalom hőseire, a helyiek csütörtökön koszorúzták meg Lázár Vilmos emléktábláját.

Leiningen-Westerburg Károly ugyan osztrák származású volt, felesége azonban a vajdasági Törökbecsén született, így a családnak délvidéki nagybirtokai is voltak, a településen péntek délután emlékeznek meg a mártírhalált halt katonatisztről, aki 1848-ban önként jelentkezett a szerbek elleni hadjáratba.

Zomborban szintén pénteken koszorúzzák meg Schweidel József mellszobrát, amelyet 2017-ben állítottak a honvéd vezérőrnagy szülővárosában.

Zentán Batthyány Lajos emléktáblája előtt tisztelegtek az emlékezők. Szabadkán pedig diákok tartottak rendhagyó történelemórát az 1848-49-es szabadságharcról, majd megkoszorúzták Kossuth Lajos mellszobrát.

