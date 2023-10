Magyar ügynökség a zsűriben: Keresik a legjobb munkáltatót

Ismét megrendezik az Adria régió legrangosabb employer branding versenyét, a Best Employer Brand Awards Adriát. A verseny célja, hogy elismerje és ösztönözze a vállalatokat a munkáltatói márkaépítésben tett erőfeszítéseikért az adriai régióban. Idén magyar ügynökség is értékel a nemzetközi zsűriben.

A CareerCentar és a TalentBrief által szervezett versenyre 7 országból (Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Magyarország, Észak-Macedónia, Szerbia, Szlovénia és Horvátország) nyújthatják be jelentkezésüket a kis-, közép- és nagyvállalatok szektor, cégméret, valamint kampány típusa szerint.

Korábban olyan elismert nemzetközi vállalatok voltak a kategóriák nyertesei, mint a Coca-Cola (innovatív employer brand aktivitás), az EY (legjobb diák, egyetemi program, valamint szolgáltató szektor), a Raiffeisen Bank (legjobb munkavállalói élmény ’21), a L’Oréal (legjobb munkavállalói élmény ’22), a szlovén Lidl (retail szektor), vagy a Magyar Telekom (legjobb külső kommunikáció, valamint Grand Prix).

A szakma legjobbjai értékelnek

A benyújtott jelentkezéseket egy nemzetközi zsűri értékeli, amely a humán erőforrás és a stratégiai munkáltatói márkaépítés területén elismert szakértőkből, tanácsadókból és professzorokból áll.

Az idei verseny zsűritagjai között magyar employer branding ügynökség is képviselteti magát, Mezei Georgina, a Morselli Employer Branding ügynökség társalapítója kapott meghívást a zsűriben való részvételre és a pályázatok értékelésére.

„A vállalatok hihetetlenül nagy erőfeszítéseket tesznek azért, hogy bevonzzák és megtartsák a munkavállalókat, viszont kevés olyan fórum van, ahol megmutathatják és megmérettethetik employer branding megoldásaikat nemzetközi viszonylatban is. Az Best Employer Brand Awards Adria egyike azoknak a versenyeknek, ahol a vállalatok és csapatok munkáját, programját, kampányait értékelik és elismerik. Legyen szó külső, vagy belső kommunikációról, munkavállalói élményről, munkavállalók fejlesztéséről, wellbeingről, vagy akár innovatív toborzó aktivitásról, szeretnénk ezeket a nagyszerű programokat, aktivitásokat, stratégiákat, csapatokat megismerni és díjazni“ – mondta el Mezei Georgina, a Morselli társalapítója.

A vállalatok több kategóriában is nevezhetnek, ami növeli az esélyüket a fődíj, a Grand Prix megnyerésére. A programok és kampányok mellett díjazni fogják a szektorokat, a legjobb employer branding csapatot, de a vállalatoknak lehetőségük van ajánlás útján is nevezni vezető kollégájukat a Best Employer Branding Manager-díjra. Erre az elsimerésre azokat a munkatársakat érdemes jelölni, akik a leginkább támogatták a csapatot és a vállalatot a munkáltatói márkájuk kialakításában.

A nyerteseket decemberben hirdetik ki, a Best Employer Brand Awards Adria hivatalos záró ünnepségén. A pályázatokat október 15-ig lehet benyújtani a verseny hivatalos weboldalán feltüntetett információk és pályázati feltételek szerint.

A kiemelt képünk illusztráció.