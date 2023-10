Amerikai F–16-os lőtt le egy török drónt Szíria felett

Az amerikai légierő egyik F-16-os harci repülőgépe lelőtt egy felfegyverzett török drónt, amely a Szíriában állomásozó amerikai csapatok közelében repült – közölte két tisztségviselő csütörtökön.

A névtelenséget kérő amerikai illetékesek szerint Washington több figyelmeztetést is küldött a török félnek, hogy amerikai csapatok közelében vetette be a drónját. Ez az első eset, hogy Washington arról számol be: kénytelen volt lelőni NATO szövetségese, Törökország egyik drónját.

A török védelmi minisztérium viszont azt állította, hogy a Washington vezette terrorellenes koalíció által lelőtt drón nem a török fegyveres erőké volt.

Azt azonban nem közölte a tárca, hogy akkor kié.

A szíriai polgárháború eseményeit nyomon követő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű civil szervezet és helyi biztonsági források szerint a koalíciós erők egy török drónt lőttek le egyik északkelet-szíriai támaszpontjuk közelében.

Az Egyesült Államokkal szövetséges szíriai kurdok szerint a nap folyamán nyolc ember esett áldozatul török megtorló intézkedéseknek. Törökország az utóbbi napokban súlyos csapásokat mért kurd állásokra Szíriában és Irakban is, miután a terrorszervezetnek minősített Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) jelentkezett a vasárnapi ankarai pokolgépes merénylet elkövetőjeként.

A török kormány szerdán tette közzé, hogy a két öngyilkos merénylő Szíriából érkezett, bár a kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű ernyőszervezet tagadta, hogy a terroristák a területükön haladtak volna át.

A török védelmi minisztérium egyik tisztségviselője csütörtökön úgy fogalmazott, hogy Törökország fontolóra veszi egy újabb szárazföldi hadművelet végrehajtását Szíriában.

„Egyetlen célunk a Törökországra fenyegetést jelentő terrorszervezetek felszámolása. A szárazföldi hadművelet egy lehetőség a fenyegetés megszüntetésére, de nem az egyetlen opció számunkra” – tette hozzá.

Szíriai biztonsági erők szerint több mint 15 török drón hatolt be az ország légterébe csütörtökön, csapásokat mérve az infrastruktúrára, egyebek mellett gáz- és olajtöltőkre.