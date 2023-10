A bolíviai elnököt kizárták a kormánypártból

Bolíviában kizárták a Mozgalom a Szocializmusért (MAS) nevű kormánypártból Luis Arce bolíviai elnököt, amelynek színeiben megnyerte a 2020-as választásokat.

A szakítás oka, hogy összekülönbözött mentorával, a volt elnökkel, Evo Moralesszel (2006-2019), aki újabb mandátumra pályázik.

A MAS szerint Arce „kizárta magát”, mivel nem jelent meg a párt e heti kongresszusán, amelyen a decemberi előválasztást szervezték volna meg a párt jelöltjének megválasztására.

Morales, a többségi parlamenti párt vezetője a múlt hónapban bejelentette, hogy 2025-ben indulni kíván az elnökválasztáson. Luis Arce elnök, Morales politikai örököse, amikor 2020-ban megválasztották, nem közölte, hogy indulni kíván a második ciklusért.

A két politikus közötti rivalizálás megbontotta a MAS egységét, és a feszültségek egyre nagyobbak. A 63 éves Evo Morales azzal vádolja az Arce-kormányt, hogy háttérbe akarja szorítani politikailag azzal, hogy hamis korrupciós ügyekbe keveri.

Luis Arce elnök mellett 28, az elnökhöz hű párttagot is kizártak a pártból. A kongresszuson a MAS módosította az alapszabályát is, amely kimondja, hogy csak azok a tagok indulhatnak az elnökválasztáson, akik legalább 10 éve tagjai a pártnak, ami gyakorlatilag kizárja Arce elnököt a megméretésből.

A pártok döntéseit továbbra is a választási hatóságoknak kell megerősíteniük. Előírták azt is, hogy minden pártnak belső előválasztást kell szerveznie, még akkor is, ha csak egy jelölt van.

Morales megválaszthatóságának kérdése azonban továbbra is megoldatlan. Ivan Lima igazságügyi miniszter elmondta, hogy a bolíviai alkotmánybíróságnak kell döntenie majd arról, hogy az alkotmány értelmében a volt elnök jogszerűen indulhat-e negyedszer az államfői tisztségért.