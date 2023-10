Továbbra is nagy a nyomás Lettország Fehéroroszországgal közös határszakaszán

Továbbra is nagy a migrációs nyomás a Fehéroroszországgal közös határszakaszon – közölte szerdán Guntis Pujats, a balti ország határőrségének parancsnoka.

Mint azt a lett televíziónak nyilatkozva elmondta, hetente nyolc-tíz eljárást is indítanak illegális migráció szervezése miatt, ideértve az emberek átcsempészését a határon, illetve a migránsok tovaszállítását egy harmadik európai országba.

Lettország az utóbbi időben megnövekedett számban regisztrált határsértéseket. Pujats szerint csak vasárnap 220 embert tartóztattak fel a fehérorosz határon, hétfőn pedig 146-ot.

Mint mondta, a migránsok származási országai változatos képet mutatnak, vannak köztük afgánok, Srí Lankából érkezők, irakiak, irániak, indiaiak. Mindemellett Lettország nem a célállomásuk, hanem az esetek többségében Németországba igyekeznek eljutni.

A lett határőrség fokozódó agresszivitásról is beszámolt a migránsok részéről. Egy alkalommal megtámadtak egy határőrt, négy esetben pedig a határőröknek lőfegyvert is be kellett vetniük, hogy megállítsanak migránsokat szállító járműveket. Fehérorosz területről kövekkel dobálják a lett rendészeket.

Észtország rendőrségi- és határőrségi hatósága szerdán jelentette be az ellenőrzések fokozását a lettországi határszakaszon, valamint a kikötőkben és a közlekedési csomópontokon az illegális bevándorlás megfékezése érdekében.

