Rosszul lett a busz sofőrje, ez okozhatta a tragikus velencei buszbalesetet

Tragikus buszbaleset történt kedd este Olaszországban, amikor lezuhant egy hídról egy turistákkal teli busz. A járművön negyvenen utaztak, köztük olaszok, ukránok és németek. Információk szerint huszonegyen életüket vesztették, de többen még most is válságos állapotban vannak. Az előzetes vizsgálatok szerint a busz sofőrje rosszul lett, ez okozhatta a balesetet.

Teljesen átszakította a híd szalagkorlátját, majd mintegy 15 métert zuhant és kigyulladt a busz az észak-olaszországi Mestre városában. Szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott.

Velencéből szállította utasait, főleg turistákat, egy közeli kempingbe. Olaszok mellett több ukrán, német, osztrák és spanyol állampolgár is a járaton utazott. A járművet részben földgáz hajtotta: a becsapódáskor a gáztartály megrongálódott és az akkumulátor lángra lobbantotta a gyúlékony anyagot. Az utasok bennrekedtek: azok közül, akik túlélték a becsapódást, sokan a lángok áldozatává váltak.

A tűzoltók csak nagy nehézségek árán tudták felnyitni a busz oldalát, hogy kimentsék a sérülteket. Végül egy daruval emelték fel, és előkészítették az elszállításhoz.

„Azért emeltük meg, hogy megbizonyosodjunk róla: nincsenek többen a roncsok alatt. A roncson is látszik, hogy a becsapódás ereje óriási volt, ráadásul ki is gyulladt. Harminckilenc utas volt, nagyon nehéz volt bármit is tennünk értük” – mondta Mauro Luongo tűzoltó parancsnok.

Tizenkilencen a helyszínen meghaltak, többen a kórházban vesztették életüket.

A halálos áldozatok között több ukrán, német, francia és horvát állampolgár van. Legkevesebb tizenöten megsérültek, köztük három gyermek.

A velencei katolikus pátriárka oldalán sietett a helyszínre Velence polgármestere, Luigi Brugnaro, aki elmondta: a sebesültek közül többen válságos állapotban vannak.

„Néhányan jól vannak, de sokak állapota kritikus, többen megégtek” – mondta Luigi Brugnaro.

A rendőrség előzetes vizsgálatai arra utalnak, hogy

a busz 40 éves és tapasztalt sofőrje rosszul lett.

Nem találtak ugyanis féknyomokat, ami akár eszméletvesztésre is utalhat. A buszt végül szerdán már a kora reggeli órákban elvontatták a helyszínről.

Giorgia Meloni olasz kormányfő és Sergio Mattarella államfő mellett Franciaország és az Európai Bizottság elnöke is részvétét nyilvánította a katasztrófa áldozatainak és hozzátartozóiknak.

Kiemelt kép: Tűzoltók a Velence Mestre nevű városrészében történt buszbaleset helyszínén 2023. október 3-án (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Andrea Merola)