Öngyilkos lett egy nő a brit hadseregben, a kiváltó ok megdöbbentő

Vélhetően szexuális zaklatás miatt lett öngyilkos egy 19 éves nő, aki a brit hadseregben szolgált, és két hónapon át több ezer szexuális tartalmú üzenetet kapott közvetlen felettesétől – derült ki a hadsereg szerdán közzétett nyomozati anyagából.

A királyi tüzérségnél szolgáló fiatal nő 2021-ben, egy dél-angliai támaszponton végzett magával, a vizsgálat eredménye szerint a zaklatás „szinte teljesen biztosan meghatározó volt” a végzetes döntés során. A nyomozás szerint 2021 októberében Jaysley Beck több mint 1000 szöveges és hangüzenetet kapott WhatsApp-on felettesétől, novemberben pedig már több mint 3500-at.

Bár az üzenetek az öngyilkosság előtt egy héttel abbamaradtak, szinte bizonyosan súlyos károkat okoztak Beck mentális állapotában – áll a nyomozást összefoglaló jelentésben, melyben azonban nem nevezik meg a nő felettesét.

A vizsgálat szerint Becknek nem voltak pszichés zavarai és nem is keresett segítséget a hadseregen belül. Noha a jelentés összeállítói azt is hozzáteszik, hogy a katona családi problémái, a többi között egy gyász is hozzájárulhatott a végső döntéshez, az elhunyt családja ezt tagadta.

Kapcsolódó tartalom

„Könnyű azt mondani, hogy miért nem tiltotta le, de az embernek tisztelnie kell a feletteseit, Jaysley pedig tisztelte, tehát ez az egész nem olyan egyértelmű, hogy valaki csak úgy letiltja a főnökét” – érvelt Leighann McCready, Beck édesanyja, kiemelve, hogy mindez bizonyára érzelmileg rendkívül megterhelő volt lányának.

Emma Norton, a család jogi képviselője rendkívül fontosnak nevezte, hogy a hadsereg elismerte, a szexuális zaklatás is szerepet játszhatott Beck halálában, hozzátéve, hogy ez alig pár évvel ezelőtt sem történhetett volna meg.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)