Horrorbaleset: leszálló gép szárnya találta el a reptéri dolgozót

Fűnyírás közben vesztette életét egy nő, amikor egy leszálló kisrepülő szárnya eltalálta egy kis oklahomai repülőtéren.

Single mom of three on a lawn mower at Okla. airport is killed when landing plane’s wing hits her in the head https://t.co/WpFfJCbOIL pic.twitter.com/SplW6XrIku

— New York Post (@nypost) October 3, 2023