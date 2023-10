„Nem tudjuk a saját hadseregünk kárára a végtelenségig ellátni Ukrajnát fegyverekkel” – egyre több ország fogja vissza a fegyverszállításokat

Egyre több ország ismeri el, hogy nem tudja vagy nem akarja az eddigi mértékben fegyverekkel támogatni Ukrajnát. A francia hadügyminiszter például úgy fogalmazott: nem tudjuk a végtelenségig ellátni Ukrajnát fegyverekkel a saját hadseregünk kárára. Az Egyesült Államokban pedig a republikánusok jelentős része megszavazta, hogy vonjanak el 300 millió dollárt a védelmi kiadásokból. A pénzt az ukrán katonák kiképzésére és fegyverek vásárlására szánták volna.

„Már Ukrajnában vannak az első Abrams harckocsik” – közölte Volodimir Zelenszkij néhány napja a közösségi oldalán.

Kijev jelentős előrelépést vár a fronton az amerikai csúcstechnikától, hiszen az Abrams tankok jóval fejlettebbek, mint a szovjet érából örökölt társaik.

Az ukrán elnök arról viszont már hallgatott, hogy a Biden-adminisztráció által ígért 31 tankból mennyi érkezett. Egyes források szerint ez nem véletlen, ugyanis úgy tudni,

Washington mindössze 6-8 harckocsit szállított eddig.

Az viszont már biztos, hogy az ígéretek ellenére a nagy hatótávolságú német Taurus rakétákból Ukrajna egyelőre egy darabot sem kap. A kiszivárgott információk szerint maga Olaf Scholz állította le a folyamatot. A német kancellár arra hivatkozott, hogy a rakéták működtetéséhez német személyzetnek is Ukrajnába kellene utaznia, ami konfrontációhoz vezetne Oroszországgal.

„Nem tudjuk a saját hadseregünk kárára a végtelenségig ellátni Ukrajnát fegyverekkel” – ismerte be nemrég egy interjúban a francia hadügyminiszter, amit a brüsszeli Politico szemlézett.

A lap szerint Sebastien Lecornu szerint Franciaország a saját védelmét veszélyezteti az Ukrajnának küldött fegyveradományokkal. Sőt, Párizsban változtatni akarnak az ukránoknak nyújtott fegyver-támogatások rendszerén. Segélyszállítmányok helyett

hosszú távú fegyvervásárlási szerződéseket kötnének Kijevvel.

Ukrajna egy másik fontos partnerét is elveszítette a hetekben. Miután Volodimir Zelenszkij élesen bírálta és támadta Lengyelországot a gabonaembargó miatt, Mateus Morawiecki lengyel miniszterelnök közölte: semmilyen fegyvert nem szállítanak Ukrajnába.

Vagyis Ukrajna korábban megingathatatlannak tűnő támogatói közül egyre többen döntenek úgy, hogy különféle indokokra hivatkozva csökkentik a fegyverszállításokat.

A Zelenszkij-kabinetet a legnagyobb csapás azonban szombaton érte, amikor az amerikai kongresszus késő este elfogadta az Egyesült Államok átmeneti költségvetését. Az alapján úgy tűnik,

Kijev támogatása egyre bizonytalanabb.

A republikánusok csaknem fele ugyanis megszavazta, hogy 300 millió dollárt faragjanak le a védelmi kiadásokból. Pedig ebből ukrán katonák kiképzését és fegyvervásárlásokat finanszíroztak volna.

A The Independent brit lap pedig arra is rámutat, hogy emellett a képviselőházban megszavazott törvényből kimaradt a további ukrajnai segély is, ami azt jelenti, hogy bezárták az ajtót a szenátus terve előtt, amely 6 milliárd dollárt juttatott volna Ukrajnába.

Vagyis Kijev amerikai szövetségesei inkább lemondtak az Ukrajnának nyújtott támogatás biztosításáról, minthogy kormányuk működése veszélybe kerüljön. Elemzők ezt úgy értékelték, hogy az amerikai költségvetési csaták első áldozata Ukrajna lett, az amerikai politikusok ugyanis gondolkodás nélkül csökkentették az ukránok támogatását.

A Magyar Nemzet szerint beszédes és az amerikai bizalom megrendülésére utalhat, hogy az ukrán támogatások kizárása alig több mint egy héttel azután történt, hogy a képviselők találkoztak Volodimir Zelenszkijjel. Az ukrán elnök arról győzködte őket, hogy Ukrajna megnyeri a háborút,

de ehhez további segélyekre van szüksége.

Az Egyesült Államok eddig négy támogatási kört hagyott jóvá Ukrajnának, összesen mintegy 113 milliárd dollár értékben.

Kiemelt kép: Ukrán katonák egy 203 milliméteres Pion önjáró löveggel támadják az orosz állásokat a dél-ukrajnai Herszon térségében (MTI/EPA/Sztaniszlav Kozliuk).