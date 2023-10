Gyász és könnyek: Mindenki a hozzátartozóját kereste a lángoló szórakozóhelyeknél

Legalább tizenhárman meghaltak és többen megsérültek egy diszkótűzben a spanyolországi Murciában. A város minden részéből egyre többen mentek a lángoló szórakozóhelyekhez. Mindenki a hozzátartozóját kereste.

A tűzoltók csak két órán át tartó oltás után tudtak bemenni az épületekbe. Több embert egyelőre nem találnak, ezért az áldozatok száma még emelkedhet. A városban háromnapos gyászt rendeltek el.

A tűzoltóság felvételén látszik, hogy az épületben minden izzik, miközben hatalmas lángokkal ég a tűz.

Murcia, 2023. október 1.

A murciai tûzoltóság által közreadott kép tûzoltókról küzdenek a lángok megfékezésén a délkelet-spanyolországi Murciában történt diszkótûz helyszínén 2023. október elsején.

MTI/AP/Murciai tûzoltóság

A helyszínre nagy erőkkel érkeztek a mentők és a tűzoltók is, hogy megkezdjék a bent lévők kimenekítését és a tűz megfékezését. Közben a város minden részéből egyre többen jöttek a lángoló szórakozóhelyekhez. Mindenki a hozzátartozóját kereste.

A tűzoltók végül két órányi megfeszített munka után tudtak csak bejutni az épületekbe, ahol rövid időn belül több holttestet is találtak. Sokan füstmérgezést szenvedtek, őket kórházba szállították, a közeli sportcsarnokot pedig megnyitották mindenki előtt, aki érintett a tűzben. Azok előtt is, akik átélték a borzalmakat és akik még mindig keresik hozzátartozóikat. A polgármester is itt figyelmeztetett arra, hogy sokáig tarthat, mire további információkkal tudnak szolgálni.

Murcia, 2023. október 1.

Tûzoltók és mentõsök a délkelet-spanyolországi Murciában történt diszkótûz helyszínén 2023. október elsején. A tragédiában legkevesebb hat ember életét vesztette és többen megsérültek. A tûz okát még vizsgálják.

MTI/EPA/EFE/Marcial Guillen

A hatóságok szerint nem kizárt, hogy az áldozatok száma növekedni fog, a szórakozóhelyek vendégei és dolgozói közül ugyanis több embert még eltűntként tartanak nyilván.

Egyelőre nem tudni, mi okozhatta a pusztító tüzet, a katasztrófavédelem megkezdte az eset kivizsgálását. Murciában háromnapos gyászt rendeltek el. Hasonló eset legutóbb 1990. januárjában történt Spanyolországban – akkor egy zaragozai szórakozóhelyen keletkezett tűzben 43-an vesztették életüket.