Ferenc pápa magyar egyházi vezetőket fogadott a Vatikánban

Jövő áprilisban magyar nemzeti zarándoklat lesz a Vatikánban – jelentette be Erdő Péter bíboros az MTI-nek, miután Ferenc pápa fogadta őt Veres András püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével és Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolitával közösen a Vatikánban hétfőn.

Erdő Péter elmondta: köszönetet mondtak Ferenc pápának április végi magyarországi látogatásáért.

A pápa látogatása „egész Magyarország ügye volt” – jelentette ki a bíboros. Hangsúlyozta, a pápa látogatása új lendületet és új erőt adott az egész katolikus közösségnek.

Kiemelte, Ferenc pápa magyarországi beszédeinek üzenetei az oktatási programba is bekerültek: a Pázmány Péter katolikus egyetem rektora elküldte az összes egyetemnek Ferenc pápa beszédét, amely az információs-technológiai karon hangzott el.

A pápa magyarországi beszédeit minden nagy nyugati nyelvre lefordították, és egy kötetben most átadták neki.

Erdő Péter elmondta, bejelentették Ferenc pápának, hogy szeretnének a hívekkel együtt is köszönetet mondani, ezért jövő év áprilisára nemzeti zarándoklatot terveznek.

Ferenc pápa kiemelte a Novák Katalin államfővel augusztusban tartott találkozóját, akivel a család értékeiről, a népesedés problémáiról hasonló gondolkodást képviselnek

– mondta el Erdő Péter.

Veres András szerint Ferenc pápa fontosnak tartja, hogy Magyarország geopolitikai helyzeténél fogva ne csak politikailag, hanem egyházilag is híd legyen Kelet és Nyugat között, mivel mindig is emberek és kultúrák találkozópontjának számított.

„Számunkra ez történelmi megerősítést is jelent, hiszen ezt a szerepet töltöttük be és töltjük most is be. Azt hiszem, Magyarország alkalmas erre, hiszen összetett kultúránk, nyelvezetünk van, és katolikus hitünk is alkalmas arra, hogy híd legyen protestánsok és keletiek között is. Az egyház számára jó eszközzé tudunk válni” – hangoztatta a MKPK elnöke.

Veres beszámolt arról is, hogy

Ferenc pápával az Ukrajnából folyamatosan érkező menekültekről is beszéltek, akik számára a magyar egyház segítséget nyújt, a többi között a gyerekek oktatásának támogatásával.

A határon túli humanitárius segítségről is szó volt Kelet-Ukrajnában, ahol magyar közösség él, és ahova nagyon sokan menekülnek az ország nyugati részéből.

Kocsis Fülöp külön köszönetet mondott Ferenc pápának, amiért felkereste a budapesti görögkatolikus közösséget a Rózsák-terén található templomban, amivel a pápa kifejezte, hogy fontosnak tartja hangsúlyozni a keleti egyházzal való közösséget.

A kiemelt képen: Ferenc pápa és Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a magyarországi zsidó szervezetek delegációjával folytatott találkozón a Szépművészeti Múzeum Márvány Csarnokában 2021. szeptember 12-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)