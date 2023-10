Csák János arra hívta fel a figyelmet, hogy felelősen kell használni a tudományos vívmányokat

A tudományos vívmányokat felelősen kell használni a világban, a tudomány és a politika képviselői egyaránt erre hívták fel a figyelmet egy nemzetközi konferencián Japánban – mondta Csák János telefonon Japánból.

A kulturális és innovációs miniszter Kiotóban Japán legnagyobb tudományos és technológiai konferenciáján vett részt, emellett vasárnap és hétfőn több kétoldalú megbeszélést folytatott.

„Az elmúlt években a korábbiakhoz képest is sokkal gyorsabbá váltak a változások. Az emberiség korábban nem tapasztalt vagy elfelejtett kihívásokkal találta szemben magát, gondoljunk a Covidra, a mesterséges intelligenciára, a genetikailag módosított élelmiszerek kérdésére vagy a vízválságra. A jövő nemzedékei miatt is kiemelten fontos, hogy felelős döntéseket tudjunk hozni” – fogalmazott Csák János.

A konferenciát Kisida Fumio japán miniszterelnök nyitotta meg.

A különféle tudományterületi tanácskozások mellett a résztvevő miniszterek plenáris ülésen vettek részt, ahol a tudományos eredmények transzparenciája és a kutatók nemzetközi áramlása volt napirenden.

„A kutatási eredmények révén bővülhet az egyes országok gazdasági és szellemi mozgástere, amire a mesterséges intelligencia által támogatott termékek esetében különös figyelmet kell fordítani” – hangsúlyozta beszédében Csák János.

A magyar miniszter a tanácskozás alkalmából kétoldalú megbeszéléseket is folytatott.

Találkozott Martina Hirayamával, Svájc oktatási, kutatási és innovációs államtitkárával, valamint két nagy japán felsőoktatási intézmény vezetőjével, Itoh Kohei-jel, a Keio Egyetem elnökével, valamint Ohno Hideóval, a Tohoku Egyetem rektorával.

„Utóbbi megbeszéléseken elsősorban arról volt szó, miként tudnánk erősíteni közös kutatási és diákcsereprogramjainkat. Biztató közös projektek vannak a látóhatáron. Nekünk a tudományban és a felsőoktatásban is érvényesítenünk kell, hogy Európa határain túlra is nézünk, itt is szükség van keleti nyitásra” – mondta Csák János.