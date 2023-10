Szlovákiában súlyos vereséget szenvedtek a liberális, globalista erők

Orbán Viktor szövetségese nyert Szlovákiában, az előrehozott parlamenti választásokon. A szuverenista Robert Fico a kampányban mindvégig hangsúlyozta is, hogy ő a magyar miniszterelnök szövetségesének tekinti magát. Elemzők szerint ugyanazt a politikát képviseli, mint Orbán Viktor – a bevándorlás, Ukrajna és a háború, illetve a gender témában is. Ráadásul Fico győzelmével a V4 szövetség is erősödik. Forró Krisztián, a Szövetség elnöke pedig azt írta: ennyi szavazatot, mióta az egységes MKP kettészakadt, magyar párt nem kapott, mint most.