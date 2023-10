Nem lett igaza a szlovák közvélemény-kutatóknak, akik a liberálisok győzelmét jósolták

Az összes szavazóhelyiség lezárása után, a törvényileg előírt szombat este 10 óra helyett jóval később, csak 10:45 perckor hozták nyilvánosságra a szlovák választás exit pollját vagyis várható végeredményét.

Hatalmas győzelmet aratott a szuverenista Robert Fico pártja az előrehozott választásokon Szlovákiában. A nemzetben gondolkodók győzelme azt is jelenti, hogy súlyos vereséget szenvedtek a liberális, globalista erők. Magyarországnak pedig jó Robrt Fico győzelme, mert a szuverenistákat erősíti.

Robert Fico is többször hangsúlyozta a béke fontosságát. Elemzők arra is felhívják a figyelmet, hogy Fico győzelmével a V4 szövetség is erősödik. A magyarok és a lengyelek mellett egy erősebb szlovák érdekérvényesítés is jöhet – Brüsszellel és a globalistákkal szemben. A szuverenista Robert Fico a kampányban mindvégig hangsúlyozta, hogy

Az M1-enek csütörtökön adott exluzív interjújában Fico kijelentette:

Az ukrajnai háború kapcsán Fico is többször a béke fontosságát hangsúlyozta – hangzott el az M1 Híradójában.

Elemzők arra is felhívják a figyelmet, hogy Robert Fico, az Irány (Smer-SD) párt elnökének győzelmével a V4 szövetség is erősödik. A magyarok és a lengyelek mellett egy

Forró Krisztián, a Szövetség, a felvidéki magyarok egységpártának elnöke pedig azt írta: ennyi szavazatot, mióta az egységes MKP kettészakadt, magyar párt még nem kapott, mint most. „Történelmi eredményt értünk el ” – írta Forró vasárnap, közösségi oldalán, hozzátéve: a párt elnökére sem szavazott még ennyi ember.

„Kijelenthető, hogy a liberális, globalista erők komoly vereséget szenvedtek most a szlovák parlamenti választáson.

ez pedig kedvezhet a V4-ek és egyben Magyarország számára is” – mondta az M1-en Deák Dániel, a XXI. század intézet vezető elemzője.

„Jelen pillanatban a választók többsége sokkal inkább a V4-ek irányába szeretnék mozdítani Szlovákiát” – fogalmazott az elemző, hozzátéve: azt szeretnék, hogy egy békepárti álláspontot osszon Szlovákia, és hogy

Deák Dániel szerint Fico „nagyjából hasonló” állásponton van számos kérdésben, mint a magyar kormány.

„Találd ki, ki tért vissza!” – ezt pedig már Orbán Viktor írta közösségi oldalán. Az X-en a miniszterelnök úgy fogalmaz: „Gratulálunk Robert Ficónak a szlovákiai parlamenti választásokon aratott vitathatatlan győzelméhez. Mindig jó egy hazafival együtt dolgozni. Várom a folytatást!”

Guess who’s back! Congratulations to Robert Fico on his undisputable victory at the Slovak parliamentary elections. Always good to work together with a patriot. Looking forward to it! 🇭🇺🇸🇰 pic.twitter.com/JHIlYWKX6c

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 1, 2023