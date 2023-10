Mozgólépcső rántotta be egy kisfiú lábfejét

Súlyos sérülésekkel szállították kórházba egy négyéves kisfiút, miután bekapta a lábát egy mozgólépcső Londonban, a London Bridge állomáson.

A little boy’s toes were torn off after he got stuck in an escalator at London Bridge stationhttps://t.co/S1doIgzX15

— LBC (@LBC) September 28, 2023