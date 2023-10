Koszovó a szerb hadsereg visszarendelését követeli a határáról

Koszovó azt követeli, hogy Szerbia vonja vissza a hadseregét a koszovói határ közeléből, Pristina ugyanis készen áll megvédeni területi integritását, a szerb elnök pedig közölte, visszahívja a katonákat, akiknek nem állt szándékukban belépni Koszovó területére.

A koszovói fél állítása szerint a szerb hadsereg három irányból indult meg Koszovó irányába. „Felszólítjuk Aleksandar Vucic elnököt és a szerbiai intézményeket, hogy azonnal hívjanak vissza minden egységet a Koszovóval közös határról” – olvasható a pristinai kormány szombati közleményében. „Koszovó, nemzetközi partnereivel együtt minden korábbinál eltökéltebb az ország területi integritásának a megvédésében” – tették hozzá.

A szerb köztársasági elnök a Financial Times című londoni üzleti napilapnak nyilatkozott a kérdésről. Az interjút, amelyben az elnök leszögezte, hogy nem áll szándékában a hadsereget Koszovó területére vezényelni, a szerb sajtó is közölte. Aleksandar Vucic hangsúlyozta: visszahívja a csapatokat, a konfliktus további eszkalációja ugyanis ártana Szerbia európai uniós törekvéseinek. „Szerbia nem akar háborút” – húzta alá. Arra is rámutatott, hogy Szerbia nem növelte a szerb-koszovói határ közelében állomásozó katonák számát, tavaly 14 ezer, jelenleg csak 7500 szerb katona tartózkodik ott, a tervek szerint pedig hamarosan ezt a számot négyezerre csökkentik.

A Szerbia és Koszovó közötti feszültség az utóbbi hónapokban kiéleződött. Koszovóban zavargások törtek ki május végén, amikor a helyi szerbek által bojkottált áprilisi helyhatósági választások után a többségében szerbek lakta észak-koszovói térségben az ott leadott albán szavazatok alapján, mindössze 3,5 százalékos részvételi arány mellett megválasztott albán polgármesterek el akarták foglalni hivatalukat. A helyi szerbek koszovói rendőrökre és a KFOR katonáira támadtak.

A múlt vasárnap Észak-Koszovóban lövöldözés tört ki szerb nemzetiségű maszkos fegyveresek és koszovói rendőrök között. A tűzpárbaj egész nap tartott, egy rendőr meghalt, egy megsebesült, négy támadót pedig lelőttek. A koszovói rendőrség később nagy mennyiségű fegyvert talált és foglalt le a faluban.

Az 1,8 milliós Koszovó északi részén, tömbben mintegy 50 ezer szerb él.

Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, amit Belgrád azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is saját, déli tartományának tartja a többségében albánok lakta területet. Aleksandar Vucic vasárnap ismét leszögezte, hogy Szerbia soha nem fogja elismerni Koszovó függetlenségét.

