Szükségállapotot hirdetett New York állam kormányzója

New York város számos metróhálózatát, utcáját és autópályáját elöntötte a víz, míg a LaGuardia repülőtér egyik terminálját pénteken lezárták, később azonban újra megnyitották – írja a BBC.

„Ez egy veszélyes, életveszélyes vihar ”– mondta Kathy Hochul kormányzó.

„Szükségállapotot hirdetek New York város, Long Island és a Hudson-völgy területén a rendkívüli esőzések miatt” – közölte Hochul kormányzó az X-en (korábbi nevén Twitter).

I am declaring a State of Emergency across New York City, Long Island, and the Hudson Valley due to the extreme rainfall we’re seeing throughout the region.

Please take steps to stay safe and remember to never attempt to travel on flooded roads.

