Svédországot elárasztotta az erőszak, fiatalokból álló migránsbandák állnak a példátlan bűnözési hullám mögött

Svédország az európai migrációs hullám kezdete, 2016 óta küzd az egyre agresszívabban viselkedő, migráns hátterű bűnbandákkal.

Legutóbb csütörtökön egy fiatal nő életét vesztette, miután robbantás történt egy lakónegyedben Fullerö városában, a bandaháborúk részeként.

A probléma mára olyan súlyossá vált, hogy Ulf Kristersson svéd miniszterelnök csütörtök este televíziós beszédben fordult a lakossághoz. A kormányfő bejelentette: vizsgálja, hogyan tudnák a rendőrség mellett a hadsereget is bevetni a szervezett bűnözői csoportok elleni harcban.

A svéd politikusok és a rendőrség egyaránt hibás a kialakult helyzetért, mivel évekig nem vették elég komolyan a szervezett bűnözést, a bűnbandák működését – véli Manne Gerell kriminológus, a Malmői Egyetem tanára. A kriminológus egy svájci lapnak adott interjúban rámutatott, hogy a bűnbandák képesek voltak profi módon megszervezni tevékenységüket, amely immár nemcsak a drogkereskedelemre és a rablásokra, hanem a bérgyilkosságokra is kiterjed – mondta Gerell a Neue Zürcher Zeitungnak (NZZ).

