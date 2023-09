Fegyvergyárrá alakulhat Ukrajna, zöld lámpát kapott több német és francia hadiipari cég

A kijevi hadiipari rendezvény résztvevői sürgették a Nyugat védelmi ipari magánszektorát, hogy Kijevvel „partnerséget” kiépítve kezdjenek hadiipari beruházásokba.

Mintegy húsz francia hadiipari cég vezetője kísérte el Sébastien Lecornut a kijevi fegyverkiállításra és vásárra – teszi hozzá a La Croix című francia lap.

A nyugati országok fegyverkészletei lassan kiapadnak, s ez is indokolja azt a lépést, hogy francia és német védelmi cégek helyi üzleteket hoznak létre Ukrajnában a fegyverek karbantartására. Ez az első lépés a fegyvergyártás felé – szögezi le a Politico.

A hirado.hu már áprilisban beszámolt arról, hogy a német Rheinmetall vegyes vállalatot hozott létre az ukrán Ukroboronprom állami konszernnel páncélozott harckocsik gyártására. A brüsszeli lap a kijevi vásár kapcsán felidézi: a Rheinmetall vezérigazgatója, Armin Papperger kifejezte azon szándékát, hogy a vállalat

Bár még csak prototípus, az új harckocsi a vállalat Leopard 2 típusú harckocsijának utódja lenne.

Augusztusban

Volodimir Zelenszkij elnök nemrégiben az Egyesült Államokban tett látogatása során a légvédelmi rendszerek ukrajnai gyártására irányuló együttműködésről is tárgyalt.

Franciaország sem akar lemaradni: a Sébastien Lecornu kíséretében érkezett Arqus csoport egy műhelyt hozott létre Kijev mellett a Párizs által adományozott VAB páncélozott járművek javítására. A Vistory pedig két 3D-s nyomtatóüzemet hoz létre a pótalkatrészek gyártására.

🇺🇦Ukrainian 46th Airmobile Brigade together with 🇫🇷French-supplied «VAB» armoured personal carriers on one of the most difficult directions of Ukrainian offensive Novoprokopivka-Verbove Axis, Zaporizhzhia Oblast

~60 VABs were delivered by France to Ukraine according to…

