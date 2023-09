Extrém arcát mutatja az ősz: hatalmas eső zúdult New Yorkra, míg Spanyolországban tombol a kánikula

Nem egy hajó, hanem egy autó fedélzeti kamerája rögzítette, hogyan közlekednek a New York-i autósok. A járművek hatalmas vízben araszoltak, miközben az utcákon azt sem lehet megállapítani, hol is van pontosan az úttest.

New York: The rain isn’t over yet. It is extremely dangerous to travel on flooded streets.

As rain continues to impact downstate areas throughout the day, don’t attempt to walk, bike, or drive in these conditions.

Stay safe. pic.twitter.com/gGeCShKR87

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) September 29, 2023