Megkéselték a fiatal lányt, miután visszautasította a virágokat

Megkéseltek egy 15 éves lányt iskolába menet Londonban szerda reggel, néhány pillanattal azután, hogy visszautasította egy fiú virágcsokrát.

Girl stabbed to death in school bus horror after ‘rejecting flowers from boy’ https://t.co/MiBNvg5nug pic.twitter.com/slV0fdyH1e

— The Independent (@Independent) September 28, 2023