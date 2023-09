Robert Fico: Fontos, hogy olyan kormányok alakulnak-e, amelyek a szuverén, nemzetállami hozzáállást akarják képviselni

A szlovákiai és a lengyelországi választások azért fontosak, hogy olyan kormányok alakulnak-e, amelyek a szuverén, nemzetállami hozzáállást akarják képviselni – mondta Robert Fico, a szlovák Smer-SD (Irány-Szociáldemokrácia) elnöke az M1 aktuális csatorna csütörtök esti műsorában.

A volt szlovák miniszterelnök az interjúban kijelentette: egy véleményen van Orbán Viktor magyar kormányfővel abban, hogy a két országnak nem szabadna jelentéktelen tényezővé válnia az európai térképen.

„Mi itt Szlovákiában respektáljuk, hogy az Európai Unió és a NATO tagjai vagyunk, de ez nem azt jelenti, hogy nem fogjuk érvényesíteni a nemzetállami érdekeinket vagy nem leszünk büszkék és magabiztosak ”– fogalmazott.

Hozzátette: nem fogják elfogadni, hogy bármelyik országot megbüntessék azért, mert kiáll saját nemzeti érdekei mellett.

Azt mondta, „tágra nyílt szemekkel és hitetlenkedve” figyeli azokat a javaslatokat, hogy például azért, mert Magyarországon olyan demokratikus intézkedéseket hoznak, amelyeket a választások előtti kampány során megígértek a választóknak, meg kell vonni Magyarországtól az európai uniós alapokat, korlátozni kellene a szavazati jogát vagy meg kell vonni tőle az uniós elnökséghez való jogot.

Szerinte a szlovákiai választáson az emberek két út közül választhatnak. „Az egyik egy tákolmány”, amely az elmúlt kormánykoalíció maradékából és egy új politikai pártból, a Progresszív Szlovákiából jöhet létre külföldi nonprofit szervezetek által. Ezt egy tisztán Brüsszel-párti, migránspárti és az európai politikát képviselő erőnek nevezte, amelynek a nemzeti politizáláshoz semmi köze nincs.

A másik az, hogy a Smer-szociáldemokrácia alakít kormányt, amely egy szuverén, politikailag a nemzetállami érdeket védő variáció – jelentette ki.

Robert Fico szeretné, ha a parlamenti választások után újraéledne az együttműködés a V4-ek között. Ezt szerinte szándékosan verték szét, mert a nyugati világ nagy országai nem akarják, hogy négy ország együttműködjön és megvalósítsák elképzeléseiket.

Korábban a V4-ek mindig összehívták a kormányfőket például az európai uniós tanácskozások előtt és megállapodtak a közös fellépésben. „Nem egy alkalommal kellett bekopognia a francia elnöknek vagy a német kancellár asszonynak, hogy egyeztessen velünk”– idézte fel.

Arról is beszélt: hisz abban, hogy az a sok energia, amit Orbán Viktorral közösen „beleraktak” a jó szlovák-magyar, magyar-szlovák viszonyba, megtérül a jövőben.

Úgy fogalmazott: azon is együtt kell majd dolgozniuk, hogy jól éljenek a szlovákiai magyarok. Ezt a témát szívesen folytatná, hogy a regionális különbségek, amelyek Szlovákiában még mindig nagyon nagyok, a lehető legnagyobb mértékben csökkenjenek – jelezte.

Közép-Európa válaszút előtt áll: vagy olyan utat választ, amely a hajbókolásról, a fejet hajtásról szól Brüsszel és Washington előtt, vagy megy egy büszke és önálló úton – hangsúlyozta.

„Meg fogjuk becsülni az EU-tagságunkat, de ez nem azt jelenti, hogy egyetértünk mindenféle „hülyeséggel”, ami onnan jön”– mutatott rá.

Robert Fico szerint a közép-európai együttműködés alapjának a V4-nek kell lennie. „Annak ellenére, hogy van közöttünk nyelvi korlát, a legtöbb dologban megértjük egymást” – mondta, azt javasolva, hogy tegyék félre mindazt, ami elválaszt, szerinte a saját, független politikának minden nap terítéken kellene lennie a négy ország miniszterelnökénél.

A migrációs helyzetről szólva a Smer-SD elnöke kijelentette: a Zuzana Caputová elnök által felállított Ódor-kormány nem csinál semmit a szlovák-magyar határon és hagyja, hogy minden illegális migráns, akinek sikerül átjutnia a Magyarországon, a schengeni határra állított kerítésen, szabadon mozoghasson az országban.

Megjegyezte: teljesen nyitva hagyják a zöldhatárt, így ha a lengyel szigorítás megvalósul a határokon, és megteszik ezt a csehek és a németek is, Szlovákiában ragadhat néhány ezer illegális migráns, akikről semmit nem tudnak. Ráadásul kiderült, hogy néhányan közülük összeköttetésben állnak terrorista szervezetekkel.

Robert Fico hangsúlyozta: ugyanazon a véleményen vannak, mint a magyar miniszterelnök.

„Függetlenek vagyunk és mi akarunk dönteni arról, hogy ki lehet vagy ki nem lehet a mi országainkban, ki léphet szabadon az országunk területére és ki nem léphet” – emelte ki.

Elutasította azokat az uniós próbálkozásokat, amelyek arról szólnak, hogy vagy kötelezően befogadják a migránsok egy csoportját, vagy mindegyik helyett 20 ezer eurós büntetést kell fizetni.

Reményei szerint választási sikerük esetén Lengyelországgal és Magyarországgal legalább három olyan ország lesz a V4-ben, amely az illegális migrációval szemben úgy áll, ahogy kell:

józan ésszel és néha akár erővel is.

Arra is kitért, hogy a béke pártján állnak, és szerinte is minél gyorsabban be kell fejezni az ukrajnai háborút. Ha az EU-nak elég pénze van, hogy támogassa az ukrajnai öldöklést egy olyan érdekért, ami sehová nem vezet, muszáj, hogy legyen forrás a külső schengeni határok védelmére is – fogalmazott.

Szlovákia is azt javasolja, hogy menjenek oda, ahol a migrációs válság keletkezett. Lehet, hogy szükségük van infrastruktúrára, iskolákra, kórházakra – folytatta –, hát segítsünk nekik, de nem nézhetjük tétlenül azt, ahogy a NGO-k a Földközi-tengeren keresztül szállítják ide az illegális migránsokat, és azt sem, ahogyan „megtorpedózzák” azokat a független országokat, amelyek védekeznek az illegális migrációval szemben.

Ezért Robert Fico bízik abban, hogy az Európai Unió elég gazdag és erős ahhoz, hogy ezzel szemben védekezni tudjon. Ehhez azonban nem szabadna, hogy a „Soros-klánnak” akkora befolyása legyen az európai politikára, „amekkora sajnos van” – mondta.