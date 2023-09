Nyugodtan sétáltak az utcán, amikor a horrorbabát az arcukba nyomták, később Chuckyt is megbilincselték

Egy hosszú út után hajtott be garázsába egy férfi az Egyesült Államokban, amikor két tolvaj berontott, ellopta a luxusautót.

Letartóztattak egy férfit, aki egy Chucky babával ijesztgette az embereket Monclovában.

‘Demon’ Chucky doll arrested in Mexico for wielding real knife to rob people https://t.co/FzPW0FFIzw pic.twitter.com/t5GopxgSS7

— New York Post (@nypost) September 23, 2023