Nagy erejű robbanás történt az üzbég fővárosban

A hatalmas detonáció miatt tűz ütött ki a környéken, és a közeli lakóházakban kitörtek az ablakok.

Egy tizenéves fiú vesztette életét, miután ráesett egy ablakkeret. Huszonnégy embert szállítottak kórházba, és 138 sérültet láttak el a helyszínen, de az üzbég egészségügyi minisztérium szerint közülünk senki sincs életveszélyben.

A kormány a robbanás kivizsgálására a helyszínen egy speciális laboratóriumot is kialakított, a tűz megfékezésére pedig 16 tűzoltó- és mentőegységet küldtek a hatóságok.

A Customs Warehouse near the International Airport in the Uzbekistan Capital of Tashkent is reported to have Exploded earlier tonight after a Storage Building filled with Electric Cars and Batteries was possibly struck by Lightning; the Shockwave from the Explosion is said to… pic.twitter.com/IAWsbHw4ud

— OSINTdefender (@sentdefender) September 28, 2023