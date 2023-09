Lövöldözés egy holland kórházban, többen meghaltak, menekültek az orvosok

Egy fegyveres két embert súlyosan megsebesített a rotterdami Erasmus Egyetemi Klinikán, az épületben tűz ütött ki, a gyanúsítottat előállították – közölte az NL Times című angol nyelvű holland napilap csütörtökön.

A rotterdami rendőrségnek az X közösségi oldalon közzétett tájékoztatása szerint egy fegyveres előbb Rotterdam belvárosának egyik lakóházában nyitott tüzet, majd nemsokkal később a közeli kórház egyik oktatóterméből jelentettek fegyveres támadást. Nem tudni, hogy a két incidens összefügg-e – írták.

A kórházi lövöldözés 32 éves gyanúsítottját letartóztatták – írja a Reuters. A brit hírügynökség hozzáteszi: az interneten közzétett videókon látható, ahogy

miközben megerősített, golyóálló mellényes egységek érkeznek a helyszínre.

A fire was also reported at the Erasmus Medical Center in Rotterdam while the shooting was taking place. The suspect may have carried out two shootings, one near his home and one at a Rotterdam hospital. pic.twitter.com/BiL9I8tSrR

— Bowner (@agentbowner) September 28, 2023