Randevúra indult, felfoghatatlan, ami a hatgyermekes anyával történt

Makayla Fay Meave-Byerst szeptember 15-én délután látták utoljára, amikor egy randevúra indult el otthonról, és egy fehér Chevrolet teherautóba szállt be, amelynek ablakai sötétítettek voltak – írja a People.

„Feltehetően a vezetőülésen ülő férfival indult el, akit egyelőre nem sikerült azonosítani”– mondta Travis Dinwiddie, Pottawatomie megye helyettes seriffje.

A 30 éves Meave-Byers hat gyermek édesanyja volt. Gyermekei aggódtak, hogy nem tudtak kapcsolatba lépni vele – ami tőle szokatlan –, a családja a jelentés szerint másnap bejelentette az eltűnését. A nyomozókhoz drónokkal és keresőkutyákkal csatlakozva Meave-Byers családja is részt vett a kutatásában.

Search for Missing Okla. Mom Ends When Cousin Finds Body Wrapped in Carpet in Drainage Culvert https://t.co/M8jn7kEi5B

— People (@people) September 22, 2023