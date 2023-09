Közel egy évet vártak a magyar szurkolók, küszöbön a visszatérés

A klub keddi sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy az 51-szeres válogatott hálóőr szerdán a kezdőcsapat tagja lesz a másodosztályú Wehen Wiesbaden otthonában sorra kerülő Német Kupa-meccsen.

„Nagyon bízunk benne és a képességeiben. Várja már a visszatérését, ez nagyon fontos pillanat lesz számára, figyelembe véve az életkorát, valamint a sérülése súlyosságát” – nyilatkozta Marco Rose vezetőedző. A tréner hozzátette, ez egyelőre egy kis lépés, ugyanakkor az első számú kapus posztja jelenleg nem kérdés.

ℹ️ Squad update:

Péter Gulácsi will start in Wednesday’s DFB-Pokal clash against SV Wehen Wiesbaden 🧤#SVWWRBL pic.twitter.com/VozsUXFc6r

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) September 26, 2023