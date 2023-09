Otthonából tűnt el egy kétéves, a rendőrök sem jutottak szóhoz, mikor rátaláltak az erdőben

Michigani otthonából tűnt el egy kétéves kislány, akit a házuktól nem messze, egy erdőben találtak meg. Thea Chase-t négy órán keresztül keresték, mielőtt megtalálták a család két kutyájának társaságában – írja a People.

A kisgyermek eltűnését szerda este 8-kor jelentették először.

Missing Toddler Who Wandered Away From Michigan Home Found Safe in Woods Using Family Dog as Pillow https://t.co/yYo3Ik6CvZ

— People (@people) September 22, 2023