„Megpróbáljuk megmenteni” – újabb hírek érkeztek az autóút mellett talált kisoroszlán állapotáról

A rendkívül rossz egészségi állapotban lévő oroszlán több vizsgálaton esett át az elmúlt napokban. Súlyos sérülései miatt hétfőn Szabadkára szállították műtéti beavatkozásokra – számolt be róla a Pannon RTV.

A Csantavér és Szabadka között megtalált kisoroszlán csütörtök óta több kezelésen is átesett. Az állapotát sikerült annyira feljavítani, hogy már önállóan táplálkozik. Folyamatosan kapja az infúziót, az antibiotikumot és a fájdalomcsillapítót. Hétfő reggel Szabadkára szállították műtéti kezelésre, ugyanis mindkét combján súlyos töréseket véltek felfedezni. Az orvosok legfőbb célja, hogy optimális életfeltételeket biztosítsanak neki.

Folyamatos egészségügyi problémákba ütköztek az állatorvosok az oroszlánkölyök kezelése alatt. Egyebek mellett emésztési gondokkal, belső vérzéssel, testhőmérséklet-ingadozással, veseproblémákkal is küzd, csontjai is eltörtek. Hétfőn az egyik combján lévő teljes törést próbálták helyrehozni az orvosok, amely miatt mozogni is alig tudott.

„Megpróbáljuk megmenteni. És amikor rájöttünk, hogy még a csontjai is el vannak törve, olyan állapotba kellett hoznunk, hogy az operációt reméljük kibírja és túléli. Le van teljesen gyengülve. Kimutattuk, hogy a törések mellett folyamatos belső vérzések vannak, ami azt jelenti, hogy a láz- és hőmérséklet mérésével azt tapasztaltuk, hogy hiába melegítettük, hipotermiás állapotban volt. A hőmérséklet alacsonyabb volt a normálisnál. Megpróbáltuk visszahozni legalább a normál hőmérsékletet, és egy olyan állapotba hozni, hogy az altatást és az operációt is kibírja” – nyilatkozta Jánosi Tibor, a Palicsi Állatkert állatorvosa.

Az állatorvosok szerint rendkívül rossz körülmények között tarthatták az oroszlánt, viszont a viselkedése alapján arra következtetnek, hogy sűrűn lehetett emberek között, ugyanis a macskákhoz hasonlóan hízelegve, dörgölőzve bújt az orvosokhoz. Az oroszlán későbbi sorsáról az illetékes minisztérium dönt. Most a megmentése a cél.

Kiemelt kép: M1