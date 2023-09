Meghalt az utolsó szicíliai „keresztapa”

A bűnszervezet vezetőjén augusztusban bélműtétet hajtottak végre L’Aquilában, és bár az operáció sikerült, rákbetegsége miatt egészsége súlyosan megromlott, a múlt héten pedig visszafordíthatatlan kómába esett.

The boss of all bosses of the Sicilian Mafia, (Cosa Nostra), Matteo Messina Denaro, died tonight at the age of 61 from cancer.

He was caught earlier this year at a cancer clinic after being on the run since 1993.

His personal fortune was estimated at EUR 4 billion

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 25, 2023